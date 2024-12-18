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    搭載台灣衛星！升空後失控打轉畫面曝 日企火箭發射失敗

    日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，今上午從日本和歌山縣的民用火箭發射場發射升空。（路透）

    日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，今上午從日本和歌山縣的民用火箭發射場發射升空。（路透）

    2024/12/18 13:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，今（18日）上午從日本和歌山縣的民用火箭發射場發射升空，不料出現問題，未能將衛星送入軌道，發射失敗。

    據日本《共同社》報導，SPACE ONE的小型火箭KAIROS2號機在當地時間上午11時（台灣時間10時），從和歌山縣串本町的發射場發射，升空後不久火箭飛行姿態失控，在半空中旋轉打轉，在11時15分，SPACE ONE宣布，因判斷任務難以完成而終止了飛行，發射失敗。

    KAIROS2號機全長約18公尺、重量約23公噸，使用固體燃料，搭載了包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星在內的5枚小型衛星和1尊祈求世界和平的佛像，原定於14日發射，但因發射場地風力過大等原因多次推遲。

    SPACE ONE一直希望成為日本首個成功將衛星送上軌道的民營公司，今年3月KAIROS1號機發射升空後不久，調查失敗原因是由於火箭的推力低於預期，火箭自毀程序啟動並爆炸。

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