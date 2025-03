搭載台灣衛星！升空後失控打轉畫面曝 日企火箭發射失敗

2024/12/18 13:36

〔即時新聞/綜合報導〕日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機,今(18日)上午從日本和歌山縣的民用火箭發射場發射升空,不料出現問題,未能將衛星送入軌道,發射失敗。

據日本《共同社》報導,SPACE ONE的小型火箭KAIROS2號機在當地時間上午11時(台灣時間10時),從和歌山縣串本町的發射場發射,升空後不久火箭飛行姿態失控,在半空中旋轉打轉,在11時15分,SPACE ONE宣布,因判斷任務難以完成而終止了飛行,發射失敗。

KAIROS2號機全長約18公尺、重量約23公噸,使用固體燃料,搭載了包括台灣國家太空中心(TASA)研發的教育用衛星在內的5枚小型衛星和1尊祈求世界和平的佛像,原定於14日發射,但因發射場地風力過大等原因多次推遲。

SPACE ONE一直希望成為日本首個成功將衛星送上軌道的民營公司,今年3月KAIROS1號機發射升空後不久,調查失敗原因是由於火箭的推力低於預期,火箭自毀程序啟動並爆炸。

Video: Japanese startup company Space One's Kairos No. 2 rocket launch ended in failure today. The company announced after liftoff that it determined continued flight was not feasible so they initiated "flight termination measures."pic.twitter.com/SbDOHjhMwS https://t.co/0QITL0Ou3U