美威州校園槍擊慘案 15歲女槍手容貌曝光

15歲少女塔莉‧「薩曼莎」‧魯普諾行兇後自裁。（取自臉書）

2024/12/18 13:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國威斯康辛州麥迪遜市（Madison, Wisconsin）的豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）於12月16日發生震驚全美的校園槍擊案，造成3人死亡、6人受傷。兇手已確認是15歲少女塔莉‧「薩曼莎」‧魯普諾（Natalie ＂Samantha＂ Rupnow）。初步調查顯示，魯普諾可能受到新納粹意識形態和著名校園槍擊案的深度影響。

《每日郵報》報導，魯普諾行兇後自裁身亡。警方目前正深入調查她的數位足跡，並試圖確認她留下的可能「宣言」內容。魯普諾的行動震驚了當地社區，並引發對青少年暴力與極端思想滲透的關注。

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根據調查，魯普諾在社群媒體上表現出對白人至上主義及多起著名校園槍擊案的迷戀。她的帳號中分享過「可倫拜高中槍擊案」槍手的照片，以及1999年科羅拉多州慘案相關的工業搖滾樂隊KMFDM的圖像。根據警方消息，魯普諾在行凶前幾天曾張貼極端內容，包括一段針對移民的暴力影片與疑似遺書的連結。

在一份據稱為魯普諾的宣言中，她描述自己為「孤獨者」，並提到家庭破碎與心理諮商的經歷。宣言雖未展現明確政治傾向，但提及「我們需要革命」，並引用「郵包炸彈客」泰德‧卡辛斯基（Ted Kaczynski）的名言。警方尚未確認該文件的真實性，但表示動機可能涉及多重因素，包括個人心理問題與社交孤立。

調查人員已突擊搜查魯普諾的住家，並從其手機、電腦及網路貼文中搜集證據。同時，她的父親傑夫‧魯普諾（Jeff Rupnow）正與警方合作，提供相關資料。傑夫先前在社交平台分享的照片顯示，他曾與女兒參與射擊活動，而魯普諾在行兇時穿著與「可倫拜槍手」相關的樂隊T恤。

案件發生後，學校加強了安全措施，並提供心理輔導服務，幫助學生和家屬面對這場悲劇。專家指出，校園暴力已成為全美的一大社會問題，這次事件不僅是對教育機構的警醒，也突顯了家庭環境與心理健康的重要性。

威斯康辛州議會大廈外，民眾在燭光守夜活動中手持蠟燭，悼念槍擊案的罹難者。（美聯社）

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