全球首見！英國測試AI攝影機抓酒駕、毒駕

Acusensus研發出首款AI攝影機，監測車輛和駕駛行為，判斷是否酒駕或毒駕。示意圖。（路透）

2024/12/15 23:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕問題，一直在各國層出不窮。人工智慧公司Acusensus研發出首款人工智慧攝影機，藉由監測車輛在道路上的行為和駕駛表現，來判斷是否存在酒駕或毒駕行為；這項測試將持續整個12月。

BBC近日報導，英國德文郡和康沃爾郡，政府正在測試一款人工智慧攝影機，持續監測車輛在道路上行為和駕駛表現，來判斷是否酒駕或毒駕。當警察接收到攝影機警示後，他們可以在道路前方攔停這些車輛，進行酒測和毒品檢查。

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Acusensus的英國總經理柯林斯（Geoff Collins）表示「這款攝影機搬運方便，可以迅速移動到任何縣市的道路，並且駕駛者在被警察攔下前，完全不會意識到自己已經被標示為違規」。他補充「如果我們能在事故發生前偵測到駕駛者的異常，那麼所有用路人會更加安全，避免憾事發生」。據了解，這家公司的攝影機，之前已被用來協助警方抓捕在開車時使用手機或未繫安全帶的駕駛者。

報導指出，酒駕者發生致命車禍的機率是一般駕駛者的6倍，德文郡與康沃爾郡警方希望這項新技術的出現能挽救生命。警察局長詹金森（Simon Jenkinson）說「我們警察不可能無處不在，但作為『西南部零死亡願景』的合作夥伴，我們將竭盡全力減少道路上的死亡和重傷事故」。這項測試預計將持續整個12月，並與其他酒駕宣導同時進行。

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