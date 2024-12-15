企業蜂擁遊說棄關稅戰略 川普堅不讓步

川普的關稅威脅引發私下的遊說行動，但川普並不讓步。（美聯社檔案照）

2024/12/15 21:35

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國總統當選人川普的關稅威脅引發了一場私底下的遊說行動，以期軟化或改變川普的計畫，不過相關努力面臨一個難以克服的障礙：川普不為所動。

報導說，目前為止，企業高層在徵詢川普親信，提供影響川普決策的建議時都面臨挫折，因為川普多半自作主張，讓他即將上任的幕僚團隊沒有什麼機會型塑他的思維。

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川普近期在社群平台發文稱，如果加拿大與墨西哥不改善難民湧入美國的問題，他上任後將隨即對其徵收25％關稅；如果中國不解決毒品氾濫美國的問題，他也將對中國產品加徵10％關稅。

知情者說，儘管川普會與他的幕僚，包括他欽點的國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及財政部長貝森特（Scott Bessent）討論他的關稅想法。但川普在社群平台上公開他的計畫時，他的團隊鮮少收到警示，上述發文就是一例。

他們說，川普的團隊已經告知企業顧問，川普上任後，不會放棄其自由運用關稅手段的計畫。一名曾在川普首任政府工作的遊說者表示，他現在告誡客戶要對川普的關稅言論照單全收，而且沒有顧問可以說服他不要使用這些戰術。

一些企業與共和黨人仍對川普的關稅威脅僅是談判籌碼，並不會化為行動抱持希望。支持川普的共和黨參議員科頓（Tom Cotton）說，川普或許對於與加拿大、墨西哥展開談判持開放立場，這最終可能導致他保留關稅報復措施。

不過他說，川普將對中國採取更強硬立場，因為「這完全是另一回事」，因為北京對美國構成經濟與國安威脅。科頓警告遊說人士不要反對撤銷中國永久正常貿易關係（PNTR）的法案。他表示，「我只想說，如果你代表中國上場，你應該做好挨揍的準備」。

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