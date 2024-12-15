才遭彈劾停職 尹錫悅又爆拒絕檢方傳喚調查！

南韓總統尹錫悅遭停職。（路透檔案照）

2024/12/15 17:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會昨天（14日）下午再次針對總統尹錫悅彈劾案進行投票表決，最終以壓倒性票數通過，尹錫悅遭停職。不過今天（15日）稍早有韓媒曝光消息，指尹錫悅不配合調查，拒絕檢方傳喚。

尹錫悅本月3日無預警宣布戒嚴，雖然僅維持約6小時就解嚴，但仍導致該國政治嚴重動盪，引發國際高度關注。南韓在野黨隨即以叛國罪彈劾尹錫悅等人，本月7日進行表決，卻因尹錫悅所屬的國民力量黨議員集體離席杯葛，導致出席人數達不到彈劾案要求的3分之2席次，最終會因投票議員未達法定人數而認定失敗。

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不過在野黨再次提出彈劾，14日再次舉行表決，這次國民力量黨出席參與投票，雖然仍維持反對彈劾的立場，但不記名投票仍有多名議員跑票，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過，尹錫悅隨即遭停職，由總理韓悳洙暫代總統職務。

除了彈劾，尹錫悅為對付在野陣營發動的戒嚴引爆民怨，韓國檢察廳（最高檢察院）針對緊急戒嚴事態成立的特別調查本部，本月8日表示收到很多針對尹錫悅的檢舉信，當中包括涉犯叛亂罪、濫用職權等指控，已將他作為嫌疑人立案調查。不過《韓聯社》今下午4點多引述特別調查本部消息指出，本月11日檢方要求尹錫悅當天上午10點（台灣時間11日上午9點）接受傳喚調查，但尹錫悅並未到案，檢方計畫再次傳喚。

南韓憲法法院將會在180天內作終局裁定，若彈劾案遭駁回，尹錫悅立即復職；若遭認定成立，尹錫悅便遭罷免，南韓也要在60天內補選總統。

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