雜交≠同種！ 尼安德塔人與智人最新研究解密

最新研究指出，尼安德塔人與智人並非同種；圖為尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

2024/12/15 10:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究指出，尼安德塔人（Homo neanderthalensis）與智人（Homo sapiens）應被歸類為不同物種，才能更準確地追溯人類演化史。儘管化石紀錄有限，但兩者在形態、生態、基因和生存年代上的差異，已足以證明其物種的獨立性。

尼安德塔人是智人的已滅絕近親，生活於約40萬至4萬年前的歐亞大陸。他們曾與智人共存並發生雜交，但最終走向滅絕。英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）和比利時魯汶大學（KU Leuven）的最新研究強調，物種形成是一個跨越時空、漸進演變的過程。這項研究指出，尼安德塔人與智人雖然源自共同的祖先，但經過長時間的演化，逐漸分化，最終發展成為2個獨立的物種。

請繼續往下閱讀...

研究主要作者，魯汶大學哲學研究所博士後研究員梅內甘津博士（Dr. Andra Meneganzin）表示，學界以往對物種形成的理解往往過於簡化，但事實上，物種形成是一個透過多個階段逐步累積不同特徵的複雜過程。共同作者，自然史博物館研究負責人史汀格（Chris Stringer）教授補充說明，尼安德塔人與智人經歷了超過40萬年的分化，即使在兩者地理分佈重疊的時期發生過雜交，也無法改變他們之間日益明顯的物種差異。約4萬年前尼安德塔人滅絕時，他們和智人已接近物種形成的最終階段，並正逐步發展出生殖隔離。

這項研究進一步分析了智人與尼安德塔人在形態學和生態適應上的差異。尼安德塔人適應寒冷氣候，從他們的胸腔和骨盆形狀可以推斷，他們擁有更大的內臟器官，以應付高強度體力活動的需求。相較之下，智人擁有更纖細的骨骼結構，能量需求較低，加上更先進的科技輔助，使他們在氣候變遷和資源競爭中更具生存優勢。

研究團隊認為，僅憑物種之間是否發生雜交來判斷是否為同種並不科學，因為許多現存的哺乳動物和鳥類物種之間也存在雜交現象，但它們仍然被視為獨立的物種。科學家們呼籲學界應針對現有的化石紀錄進行更精確的年代測定和演化脈絡分析，以加深我們對人類起源的理解。

該研究已發表於《林奈學會演化期刊》（Evolutionary Journal of the Linnean Society）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法