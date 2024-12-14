尹錫悅短命戒嚴遭彈劾 南韓11天動盪總回顧

南韓國會外示威群眾歡呼慶祝尹錫悅彈劾案通過。（路透）

2024/12/14 20:29

〔中央社〕韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，前後僅約6小時，但引發韓國政局大動盪。韓國國會今天表決通過對總統尹錫悅的彈劾案。

以下是法新社整理導致這次關鍵彈劾案表決的事件回顧：

請繼續往下閱讀...

12月3日

尹錫悅晚間10時23分以在野黨占有多數席次優勢的國會，屢次藉彈劾及阻擋預算案通過擾亂國政為由，在電視演說中宣布實施緊急戒嚴令。

尹錫悅表示，實施緊急戒嚴是「為了保護自由的大韓民國免受親北韓共產勢力威脅，守護自由的大韓民國，剷除威脅國民自由與幸福的無恥親北韓叛國勢力」。

12月4日

凌晨0時27分，隨著國會議員迅速集結到議場，準備解除戒嚴令，戒嚴軍也破窗進入國會大廳，以兵力和直升機封鎖國會，並與用桌椅擋住門口的議員幕僚發生衝突。

尹錫悅令人震驚的行動引發抗議，數千名群眾集結在國會外。

凌晨1時03分，國會議場中的190名國會議員進行表決，全票通過要求解除戒嚴令。

凌晨4時29分，尹錫悅發表公開演說，宣布接受國會要求解除戒嚴。

12月5日

執政黨國民力量黨矢言，黨內議員將團結抵制在野陣營主導的彈劾案。彈劾案需國會總數300席當中2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，因此至少需要8名執政黨議員倒戈才有望通過。

12月6日

國民力量黨黨魁韓東勳表示，尹錫悅若不停職，恐怕會讓公民陷入「極為危險」的境地。

儘管韓東勳發表前述評論，國民力量黨晚間決定，仍會阻止在野發動的彈劾動議。

12月7日

尹錫悅上午10時透過電視演說，為宣布戒嚴造成「不安和不便」道歉，但在簡短演說中未提到是否辭職。他還保證不會有二次戒嚴。

12月8日

執政黨國民力量黨魁韓東勳表示，尹錫悅即日起將不再處理外交等國政，以降低人民及國際社會疑慮。

韓國檢方以涉嫌參與尹錫悅3日宣布戒嚴令的決策為由，逮捕前國防部長金龍顯。

在野黨共同民主黨黨魁李在明誓言，一定要在14日彈劾尹錫悅。

12月9日

共同民主黨指控執政黨國民力量黨抵制對尹錫悅的彈劾案，並有意讓總理韓悳洙、黨魁韓東勳暫代總統職權，這是非法又違憲的「二次政變」。

韓國法務部針對尹錫悅發布出境限制，以利調查他可能涉及的內亂罪指控。

12月10日

協助組成戒嚴軍等軍方高層，以及有關管制國會出入的警察廳長、首爾警察廳長、國會警備隊長等警方高層都遭到調查，並與尹錫悅一樣遭下令限制出境。

12月11日

北韓首次報導南韓戒嚴危機，稱尹錫悅為傀儡。

前國防部長金龍顯在首爾東部看守所內企圖輕生。

12月12日

尹錫悅再次就戒嚴事件發表談話，主張3日發布緊急戒嚴的正當性，並表示無論是彈劾或調查，都會「堂堂正正面對」，拒絕自行請辭。國民力量黨魁韓東勳對此表示「完全沒想到」，他表示，將統一黨內對彈劾案投下贊成票。

國民力量黨內明確表態將投贊成票的議員累計7人，在野未跑票狀況下，距離通過門檻只差1票。

12月13日

國會議長室指出，明天再度針對尹錫悅的彈劾議案，將提前1小時至當地時間14日下午4時（台灣時間下午3時）表決。

12月14日

尹錫悅彈劾議案在國會出席的300名議員中，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過。總理韓悳洙將擔任總統權力代理人，接管憲法和法律賦予的所有權力，包括軍隊指揮權、宣布戒嚴權、條約簽訂和批准權等。

尹錫悅的命運將由憲法法院作出最終決定。韓國憲法規定，憲法法院必須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。如果憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，並且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回彈劾案，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法