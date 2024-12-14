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    可駕駛的模型汽車！布加迪、法拉利搶著合作 要價高達600萬

    英國一家汽車手工模型公司，完美還原各種經典車型，甚至還能駕駛，示意圖。（美聯社）

    英國一家汽車手工模型公司，完美還原各種經典車型，甚至還能駕駛，示意圖。（美聯社）

    2024/12/14 21:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕汽車模型依品牌、尺寸、材質和細節程度，價格上有很大落差。英國一家汽車手工模型公司，擁有各家車廠的獨家授權，完美還原各種經典車型，尺寸僅為原車的66%至85%，甚至還能駕駛，深受全球收藏家喜愛，每輛價格大約在9萬5000美元（約新台幣300萬元）到19萬5000美元（約新台幣630萬元）之間。

    紐約郵報》近日報導，Hedley Studios從世界上最具聲望的車廠，如奧斯頓馬丁、賓利、布加迪和法拉利，獲得了獨家授權，製作它們最具代表性的經典汽車縮小模型。這些模型在英國精心手工打造，尺寸僅為原車的66%至85%，並搭載零排放的電動推進系統。創辦人赫德利（Ben Hedley）表示，這些不僅僅是汽車，更是「可駕駛的藝術品」。

    這一切始於6年前，當時布加迪聯繫Hedley Studios，委託他們復刻一款布加迪在1920年代為兒童所製的汽車，作為其110週年紀念的一部分。沒想到，該公司為這項合作帶來創意的轉折，他們不僅製作了一款兒童玩具車，更是將其設計為成人也能駕駛的大小。

    赫德利在接受採訪時表示「當你與布加迪簽下合作合約時，你只有一次機會，絕對不能出錯」。他透露，為了完美還原車輛細節，拆解了一輛原版的1920年代Bugatti賽車，進行數位掃描，並重新創建出一輛比原車小25%的模型。這一成果令布加迪感到震驚，因為他們原本只期待一輛玩具車，沒想到卻是一輛完全可以駕駛的車輛。那次成功後，吸引各家車廠紛紛尋求合作，至今Hedley Studios已為全球的顧客生產了數百輛獨家車輛。

    Hedley Studios製作的經典車型縮小版，價格大約在9萬5000美元（約新台幣300萬元）到19萬5000美元（約新台幣630萬元）之間。赫德利說在製作這些限量版車輛時，會精雕細琢，真實地向原車致敬。他強調「每款模型都是獨一無二的，並永遠保持最高品質，因為這是唯一不能妥協的地方，就像我之前說過的，如果你在製作法拉利時做得不好，那你就失敗了」。

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