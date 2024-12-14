軍事基地保不住？俄國貨機飛離敘利亞

衛星影像顯示，13日在敘利亞拉塔基亞的俄國空軍基地內有2架安托諾夫124重型運輸機，其中1架正打開鼻錐準備裝載物品。（路透）

2024/12/14 17:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕在敘利亞總統巴夏˙阿塞德（Bashar al-Assad）的政權日前遭反抗軍推翻後，駐守在俄羅斯在敘利亞的空軍基地外的1名敘國安全官表示，1架俄國貨機14日從該基地起飛前往利比亞。

該官員告訴路透，預計未來幾天會有更多俄國飛機，飛離這座位於敘利亞港口城市拉塔基亞（Latakia）的赫梅敏（Khmeimim）空軍基地。

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該空軍基地14日全天活動增加，除了前述飛離的俄國貨機，還看到有1架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機，以及1架Ka-52「鱷魚」（Alligator）攻擊直升機，降落該基地。

此外，有數架直升機在該基地內飛行，以及1架蘇愷34（Su-34）戰鬥轟炸機降落加油。有1艘飛船盤旋於該基地上空，2輛掛有俄羅斯國旗的卡車行駛於基地內。

13日的衛星影像顯示，俄國正在移動赫梅敏空軍基地內的軍事裝備，可看到基地內有2架安托諾夫124（An-124）重型運輸機正在裝載貨物，意味莫斯科當局在阿塞德倒台後，已開始打包其位於敘國的軍事基地，不排除有意縮減駐敘軍事規模。

俄羅斯是阿塞德的長期盟友，協助阿塞德對抗反抗勢力，並在敘國境內設有軍事基地。

莫斯科當局自稱在阿塞德垮台後曾與敘國反抗軍接觸，盼能保留在敘國的2座軍事基地，即位於塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地，以及前述的赫梅敏（Khmeimim）空軍基地，以便繼續打擊恐怖主義。

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