沒戲唱了？衛星影像曝俄國開始從敘利亞基地撤軍

美國馬薩科公司的衛星影像顯示，俄國13日疑似開始從敘利亞赫梅敏空軍基地撤出軍備。（法新社）

2024/12/14 14:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太空科技公司馬薩爾（Maxar）衛星影像顯示，在敘利亞總統阿塞德政權倒台後，盟友俄羅斯軍隊13日開始在其中一個重要基地收拾部分軍備，可能預示俄軍準備開始撤出敘利亞，但尚不清楚是全部撤軍或部分撤軍。

《華爾街日報》及《紐約時報》指出，敘國東南沿海城市拉塔基亞（Latakia）郊外俄國赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）13日的衛星影像顯示，2架安托諾夫124（An-124）重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另一架俄製卡-52（Ka-52）攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S400防空飛彈的零部件被搬到運輸機附近。

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紐時驗證過的另2段影像顯示，至少一支行經大馬士革與荷姆斯（Homs）的俄軍車隊，正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延超過800公尺，其中大部分是貨車、裝甲人員運輸車與SUV等，但不確定這些是否為俄軍準備撤離敘國的人、車與裝備。俄國長年在當地維持一定規模駐軍，包含赫梅敏空軍基地和土托斯港（Tartus）海軍基地。

阿塞德統治敘國期間，俄國及伊朗長期為他撐腰。過去十多年敘國內戰期間，俄軍協助阿塞德政府平叛，近日在阿塞德垮台前也幫政府軍空襲挺進的反政府武裝部隊。不過，中東官員表示，2022年俄國入侵烏克蘭後，俄國便開始將軍事資源移回到離本土較近的地區。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」馬希柯特（Dara Massicot）指出，俄國正在加速撤軍，但目前還不清楚是全部撤軍或部分撤軍。《華盛頓郵報》指出，過去俄國使用赫梅敏基地在中東各地和對非洲投射軍力，2017年時與阿塞德政府簽下49年的赫梅敏基地租約；建於前蘇聯時期的土托斯基地，則負責接應地中海東側的俄國艦船。

若俄國失去赫梅敏與土托斯兩座基地， 將被迫到阿爾及利亞、蘇丹、利比亞等地另覓替代地點，但這些地點都不如敘國。

美國官員目前仍相信，俄國雖打算縮減敘國駐軍規模，但不會完全撤軍，應該還是會尋求保住目前在敘國的海、空基地。俄國副外交部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）12日表示，莫斯科已與敘國新政治領導層接觸，盼透過協商繼續使用赫梅敏及土托斯基地。

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