戒嚴時有人想暗殺執政黨魁？韓記者爆料：還計畫嫁禍給北韓

有知名記者公開宣稱，有情報顯示在短暫戒嚴期間，有人計畫暗殺執政黨「國民力量」黨黨魁韓東勳（見圖），以及攻擊其他政界人士。（歐新社）

2024/12/14 12:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前突然宣布緊急戒嚴，引發外界砲轟，近日有知名記者更公開宣稱，有情報顯示在短暫戒嚴期間，有人計畫暗殺執政黨「國民力量」黨黨魁韓東勳，以及攻擊其他政界人士，甚至想宣稱這是北韓策劃的行動，相關內容在國會質詢曝光，引發另一波熱議。

綜合媒體報導，知名記者、時事評論員金裕俊（Kim Eo-jun）13日以證人身份出席國會科學技術資訊廣播通信委員會的質詢時，宣稱從一個「友好國家的駐韓大使館」獲得線報，情報顯示在戒嚴期間有人計劃暗殺韓東勳，並對在野黨「祖國革新黨」黨魁曹國、共同民主黨智庫民主研究院院長楊正哲等其他在野黨重要成員進行襲擊，再以假裝營救為名義製造混亂。

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金裕俊表示，在聽聞的情報中並未提及是否要暗殺曹國、楊正哲等人，並指韓東勳被殺很容易被歸咎於北韓，因為他是執政黨領袖。

金裕俊稱，情報也提及，計畫內容也包含將北韓軍服埋藏於特定地點，並宣稱這是北韓策劃的行動，甚至不排除透過殺害美國士兵來誘使美國對北韓發動攻擊、使用搭載北韓製武器的北韓無人機等。金裕俊還提到有關生化恐怖主義的相關資訊，不過他也強調目前無法完全證實這些情報的真實性，並坦承故事聽起來「像小說一樣荒唐」，但他也提到密報的部分來源是來自一個在韓國設有大使館的友好國家。

金裕俊也提到，他也聽聞第一夫人金建希打電話給退休特工，並稱金建希仍相信尹錫悅會在戒嚴和修憲後成為統一總統，且金建希正在策動輿論戰及倒戈行動，試圖將黨魁韓東勳拉下台。對此他也主張，尹錫悅和金建希的通訊手段應該盡快受到限制和控制。

不過針對金裕俊的說法，南韓最大在野黨、「共同民主黨」黨魁李在明表示，「這是一個荒謬的故事，並稱這故事讓人令人啼笑皆非」，他也質疑金裕俊此舉是為了在彈劾投票前影響執政黨，並批金裕俊在國會散播陰謀論，不排除對金裕俊提告誹謗。

韓東勳也表示，不清楚金裕俊說法的來源、依據及真實性，因此沒有什麼特別要評論的。不過他也表示，目前會保持冷靜應對，因為這是他的工作。

針對有記者宣稱有人計畫暗殺執政黨黨魁韓東勳，「共同民主黨」黨魁李在明（見圖）表示，「這是一個荒謬的故事，並稱這故事讓人令人啼笑皆非」。（法新社）

有知名記者宣稱，有人計畫暗殺執政黨黨魁韓東勳，並對在野黨「祖國革新黨」黨魁曹國（見圖）、共同民主黨智庫民主研究院院長楊正哲等其他在野黨重要成員進行襲擊。（法新社）

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