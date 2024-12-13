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    法國總統馬克宏「第6任總理」揭曉 果然是中間派的他

    法國總統馬克宏任命中間派領袖白胡（左）為新任總理，這是他任內的第6位總理。（法新社檔案照）

    法國總統馬克宏任命中間派領袖白胡（左）為新任總理，這是他任內的第6位總理。（法新社檔案照）

    2024/12/13 22:39

    〔中央社〕法國總統府宣布，總統馬克宏今天任命中間派領袖白胡為新任總理，賦予他帶領法國擺脫長達數月政治危機的艱鉅任務。

    法新社報導，法國國會4日通過不信任動議，導致總理巴尼耶（Michel Barnier）政府垮台，巴尼耶內閣因撙節預算案遭杯葛而瓦解。

    9天之後，馬克宏（Emmanuel Macron）今天任命與他所屬政黨結盟的民主運動黨（MoDem）73歲主席白胡（Francois Bayrou）接手。

    法國總統府在聲明中宣布：「共和國總統已經任命白胡為總理，交付他籌組政府的任務。」

    白胡是馬克宏任內的第6位總理，將接替法國最短命總理、任期僅3個月的巴尼耶。

    而白胡也是法國今年內的第4位總理。

    在極度分裂的法國國會，他現在立即面臨的挑戰包括組成一個可在不信任動議下存活的內閣，以及協商出能夠減少經濟動盪的2025年預算。

    馬克宏今天與白胡商討近2小時後作出這項任命，BFM電視台（BFMTV）報導，兩人商討期間氣氛「緊繃」。

    部會消息人士告訴法新社，巴尼耶將在今天稍晚舉行的儀式中移交權力。

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