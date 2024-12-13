止戰協議烏克蘭要站上風 北約秘書長：可避免中國蠶食台灣

北約秘書長呂特指出，中國正在霸凌台灣，一旦烏俄和談有利俄國，中國可能進一步蠶食台灣。（美聯社）

2024/12/13 19:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）12日在美國智庫「卡內基國際和平基金會」歐洲分部發表演說，呼籲北約國家提高防衛支出，因為俄羅斯在中國、北韓和伊朗協助下，已做好與烏克蘭及北約長期抗戰的準備。他也警告，必須看清中國野心，指中國霸凌台灣、試圖癱瘓民主社會，一旦中國看到俄國透過戰爭得到好處，勢必進一步蠶食台灣。

呂特指出，中國正在大幅強化核武器在內的軍力，過程毫不透明、全無受限，從2020年擁有200枚核彈頭，到2030年預計擁有超過1000枚，對太空的投資也在飛躍成長。此外，中國正在霸凌台灣，並以可能癱瘓民主社會的方式，試圖入侵關鍵基礎設施，聯合俄國、北韓和伊朗，削弱歐美國家的自由，進而重塑全球秩序，目的不是創造更公平的環境，而是為了確保自身勢力範圍。

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在問答環節中，呂特回應烏俄和談相關問題時也提醒，談判的成果將影響中國對台灣的下一步。他強調，烏克蘭在談判中必須站在一個強勢的位置，否則一旦俄國總統普廷站上風，達成一個對烏克蘭來說糟糕的協議，「習近平會緊緊盯著，並且心想，如果我開始蠶食台灣、開始在我的地盤做一些其他事情，我可以拿到什麼？」因此，當烏俄準備達成止戰協議，那必須是一個面面俱到的協議。

呂特談到烏俄戰爭現況時，直言普廷正試圖將烏克蘭從地圖上抹去，同一幕早在2008年入侵喬治亞、2014年吞併烏克蘭克里米亞時上演，但北約長久以來未採取行動。他表示，俄國經濟處於戰備狀態，明年軍費支出將佔國內生產毛額（GDP）的7%至8%，甚至更高，是冷戰以來最高水準。俄國國防工業在中國、伊朗和北韓幫助下，正大量生產軍備和彈藥，透過數量彌補品質的不足，目的是與烏克蘭及北約長期抗戰。

大西洋兩岸層出不窮的惡意網路攻擊、英德兩國領土上的暗殺事件、捷克彈藥庫爆炸、波羅的海民航遭干擾，以及將非法進入波蘭、拉脫維亞、立陶宛和芬蘭的移民武器化等，都不是單一事件，而是俄國和盟友協調一致的行動，旨在破壞社會穩定，將各國的家門口都變成戰爭前線，甚至登堂入室。普廷曾說，「一場嚴肅、不可調停的鬥爭正在為形成新的世界秩序而展開」，許多國家認同其信念，尤其是中國。

呂特強調，北約目前嚇阻力量充足，但未來4、5年未必如此，要建立長期嚇阻力，國防預算佔GDP的2%僅屬勉強。他特別提到，中國取得高階武器系統的速度是美國的5、6倍，十年前全球十大軍工企業並無中企，如今卻有3、4家，追趕速度可見一斑，北約「有落後的風險，這非常危險」。

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