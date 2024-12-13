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    人群踩踏導致粉絲慘死 印度影帝慘遭牽連被捕

    印度知名男星阿魯˙阿瓊因日前1名欲爭睹其風采的粉絲遭人群踩踏死亡而被捕。（圖擷取自IMDb）

    印度知名男星阿魯˙阿瓊因日前1名欲爭睹其風采的粉絲遭人群踩踏死亡而被捕。（圖擷取自IMDb）

    2024/12/13 18:49

    〔編譯張沛元／綜合報導〕警方與當地媒體指出，日前現身電影放映時引發粉絲踩踏並導致1人死亡的印度知名男星阿魯˙阿瓊（Allu Arjun），13日因涉犯3項罪名被捕，其中包括使用危險武器或手段造成傷害。

    這起踩踏致死憾事發生在本月4日，地點是印度南部大城海德拉巴，大批粉絲當時聚集在當地1家上映阿瓊主演的新片《普什帕2：規則》（Pushpa 2: The Rule，暫譯）的戲院外，以便爭睹親臨放映會的阿瓊的風采；1名30多歲的婦女遭人群踩踏死亡，她的兒子也身受重傷。

    印度TV9電視台分享的1段X上的影片顯示，當警察上門抓人時，阿瓊拿著裝著咖啡的馬克杯與員警交談。

    《今日印度》（India Today）報導，死者家屬事後提告阿瓊及其保鑣以及電影院管理階層；警方則透露，除阿瓊外，另有7人也已因涉案被捕。

    阿瓊在憾事發生後曾發推文表示深感痛心，並承諾會在尊重家屬要有空間哀悼親人之餘，「提供一切可能的協助，幫他們度過這段充滿挑戰的過程。」

    42歲的阿瓊出身演藝世家，在印度南部極具人氣，他主演的《普什帕》系列電影不但是賣座強片，他本人還憑該系列電影首部曲《普什帕：崛起》（Pushpa: The Rise，暫譯）成為印度國家電影獎（National Film Awards）影帝。

    印度男星阿魯˙阿瓊日前現身新片放映會時引發人群踩踏導致1人死亡。圖為其所主演的新片《普什帕2：規則》的宣傳海報。（圖擷取自IMDb）

    印度男星阿魯˙阿瓊日前現身新片放映會時引發人群踩踏導致1人死亡。圖為其所主演的新片《普什帕2：規則》的宣傳海報。（圖擷取自IMDb）

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