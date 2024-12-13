時代專訪》川普：非法移民相當於入侵 將動用軍隊大規模驅逐

川普12日在紐約證交所出席他獲選為時代年度風雲人物的活動。（美聯社）

2024/12/13 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統當選人川普12日在《時代》（TIME）雜誌刊登的專訪中，再度表示會動用軍隊驅逐在美國的非法移民。他說，將在法律允許的最大範圍內，動用美國軍隊，支持他的大規模驅逐移民行動。

《路透》12日報導，《時代》雜誌在伴隨公佈川普為該刊今年年度風雲人物刊登的專訪中，問及美國法律通常禁止軍隊參與國內執法，對此，川普表示，非法移民相當於入侵，需要加以阻止。他說：「我認為這是入侵我國」，「我們將動用國民兵（National Guard），根據我國法律許可範圍，盡可能地執行」。

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川普在選戰中將移民描繪為危險的犯罪份子，並承諾對合法、非法移民，都將進行廣泛打擊，包括大規模驅逐。《路透》11月的報導披露，川普計畫從聯邦政府各部門調集資源，並宣佈國家緊急狀態，以利動用執法資金，來支持這項驅逐行動。

共和黨和民主黨政府都曾動用國民兵在美墨邊境協助邊境巡邏，但是從未用來逮捕移民。獲川普提名、將主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）8日向《福斯新聞》表示，川普政府計劃動用軍隊在驅逐行動中扮演類似的支持角色，「我們會希望（國防部）在很多領域上協助我們，在運輸和基礎設施建設、情報和目標鎖定等領域」，「但是將由具有移民事務權限的宣誓移民官進行逮捕行動」。

美國境內逾1100萬名非法移民

川普在《時代》這篇訪問中，也未排除打造新的拘留設施，安置等待驅逐的移民，但是他說，他的政府將致力於迅速驅逐，以減少對拘留營或其他場所的需求，「我不希望他們在營地裡待上20年，我希望他們離開，那些國家必須把他們接回去」。

根據國土安全部報告，2022年1月為止，估計美國境內有1100萬名非法移民，這個數字近年可能又見上升。

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