經濟低迷搶購黃金 中國女子遭詐騙1900萬人民幣

中國經濟持續低迷，失業率居高不下，許多民眾擔憂經濟前景，紛紛搶購黃金保值。（法新社資料照）

2024/12/13 12:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於經濟持續低迷，失業率居高不下，中國許多民眾擔憂經濟前景，紛紛搶購黃金保值，2023年中國超過印度成為全球最大的黃金首飾買家。詐騙份子利用民眾對黃金的需求殷切，進行各種詐騙手段，並將騙取的黃金來轉移資產和洗錢。

《彭博》12日報導，中國各地珠寶店近來都收到一些神祕且異常大的金條訂單，這些訂單要求店家將黃金珠寶郵寄到國內一個偏遠地址。

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其中一個案例是，一名網路愛情騙子說服杭州一名女子購買價值1900萬人民幣（約台幣8500萬元）的金條，加入一項投資計劃，在她購買後，就再也沒有見過黃金、她的錢或那名所謂的戀人。在陝西，另一名女子被一個冒充其親戚的網路帳戶騙走38000元人民幣（約台幣17萬元），在她轉帳5分鐘後，一個洗錢集團用這筆錢購買了黃金。

這些精心設計的騙局，還包括僱人當快遞員，從商店或受騙受害者家中取走黃金。詐騙份子為掩蓋身分，會支付這些受僱者少量佣金。

中國此類詐騙案件的增多表明，由於經濟不景氣，就業和投資機會匱乏，中國民眾尋求其他賺錢方式，讓他們更容易成為詐騙份子的獵物。

在俄烏戰爭、中東戰火蔓延等全球地緣政治動盪的背景下，黃金作為一種避險和保值資產，今年以來上漲約30%。世界黃金協會（WGC）的數據顯示，中國是全球最大的金條消費國，今年上半年對金條和金幣的需求達到10年來最高。

根據中國黃金協會的數據，今年前3季，中國消費者購買了400噸金飾，較去年同期減少27.53%，但購買了282.721噸金條和金幣，年增27.14%。今年前3季，上海黃金交易所交易量年增47.49%。

《彭博》指出，詐騙份子盯上黃金，主要因為黃金難以追蹤，且是種簡單的洗錢方式，他們可以將收益報告為合法。

威爾斯卡迪夫大學（Cardiff University in Wales）犯罪學教授雷威（Michael Levi）表示：「疫情和經濟衰退導致欺騙行為增多，因為人們更加絕望，也更想擺脫經濟衰退。中國房地產市場持續低迷，更加劇中國人的絕望，因為他們看到自己的錢和夢想都消失了。」

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