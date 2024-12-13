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    Meta證實 捐贈川普就職基金3252萬元

    臉書（Facebook）和Instagram（IG）母公司Meta今天證實，已向美國總統當選人川普的就職基金捐贈100萬美元（新台幣3252萬元）。（美聯社）

    臉書（Facebook）和Instagram（IG）母公司Meta今天證實，已向美國總統當選人川普的就職基金捐贈100萬美元（新台幣3252萬元）。（美聯社）

    2024/12/13 12:25

    〔中央社〕臉書（Facebook）和Instagram（IG）母公司Meta今天證實，已向美國總統當選人川普的就職基金捐贈100萬美元（新台幣3252萬元）。

    美聯社報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）數週前在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他私下會面後，有了這項捐款。「華爾街日報」（Wall Street Journal）率先報導此消息。Meta發言人今天證實確有此事。

    獲川普提名為白宮副幕僚長的米勒（Stephen Miller）表示，如同其他企業領導人，祖克柏想支持川普的經濟計畫。這位科技巨擘執行長與川普關係不睦後，一直努力改變右派人士對其公司的看法。

    川普臉書帳號在2021年1月6日國會山莊暴動事件後遭停權，但在2023年初恢復了川普的帳號。

    然而，川普在這次大選期間仍公開批評祖克柏。今年7月，他在自己的社群網路平台Truth Social發布訊息，揚言將選舉操控者送進監牢。川普在文中提到他幫Meta執行長取的綽號，暗指祖克伯利用捐款影響選舉結果，他寫說，「ZUCKERBUCKS，小心了！」

    傳統上，企業在總統就職典禮的捐款中占很大比例，但2009年例外，當時的總統當選人歐巴馬拒絕接受企業捐款。但在2013年的第2次就職典禮時，他改變了這一決定。

    臉書未向拜登2021年就職典禮或川普2017年就職典禮捐款。

    根據美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）紀錄，Google對川普首次就職典禮和拜登就職典禮各捐28萬5000美元；微軟向歐巴馬第2次就職典禮捐贈100萬美元，對川普2017年就職典禮和拜登就職典禮僅分別捐贈50萬美元。

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