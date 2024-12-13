廣東化緣遭誣陷假尼姑 比丘尼怒嗆國家主席「就該死無葬身之地」

中共迫害言論及宗教自由案例屢見不鮮，近日在廣東傳出有3名宗教人士在化緣時遭到驅逐，官方甚至發影片指稱她們是假尼姑，氣得這3名比丘尼拍影片痛罵共產黨愚弄百姓，爛到連路邊騙子都不如。（圖擷自X）

2024/12/13 12:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共迫害言論及宗教自由案例屢見不鮮，近日在廣東傳出有3名宗教人士在化緣時遭到驅逐，官方甚至發影片指稱她們是假尼姑，氣得這3名比丘尼拍影片痛罵共產黨愚弄百姓，爛到連路邊騙子都不如，還咒罵「你們這些國家的主席，問問你們這些共產黨中央所謂的這些頭們，你們說這些話虧不虧心，你們就應該死無葬身之地。」

網信辦要尼姑刪罵黨影片 被1問題問倒跳針掛電話

綜合媒體報導，廣東韶關市政府日前透過官方微信帳號「韶關民聲」發布影片，稱在南華寺附近有3名尼姑裝扮人員念誦經文，但經查這3人「非宗教教職人員」，進行的是非法宗教活動，並提醒民眾警惕假尼姑、假和尚。

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後續這3名尼姑自行拍攝影片駁斥官方說法，並強調她們一路上行腳化緣，沒有用過大眾一分錢，只是討了幾頓飯而已，她們也聲稱「如果我們拿過別人一分錢，我破戒了，那麼我就在這裡直播自盡謝罪，我們三個人都自盡謝罪」。

在影片中她們也控訴「你們共產黨的這些官員，居然敢說我們是假僧人假和尚，那個所謂的真和尚在廣場上驅趕我們，驅逐我們侮辱我們……我就問問這個真和尚，你敢說你們你沒有拿過一分錢嗎？你敢說你沒拿過錢嗎？你敢說你沒有破過戒嗎？……你沒有坑蒙拐騙過嗎？對你們在寺院裡面天天分錢，我們在那兒都看到了」、「為什麼我們不在你們的寺院裡待，因為太髒了，真的太髒了……」。

她們也砲轟「這些大王們都統治中國將近一百年了，你們天天還這樣撒謊，愚弄自己的老百姓，你這是中國的悲哀嗎？這是全世界的悲哀啊，是不是啊？就是你們共產黨的這些行為，你說你們就這些坑蒙拐騙的行為，你們這樣好嗎？你們至今統治著中國，還在這愚弄中國的老百姓，我就問問你們這些國家的主席，問問你們這些共產黨中央的所謂這些頭們，你們說這些話虧不虧心，你們這都不是虧心的問題？你們就應該死無葬身之地」。

她們也質疑「那些所謂的真僧人，他們天天在寺院吃喝嫖賭抽坑蒙拐騙，和共產黨一模一樣。你們活著和死了有什麼區別，還在不斷地作惡，不斷地在坑害中國的老百姓。我跟你們說，你們撞槍口上了，我們都不怕死」。

此外，後續更傳出，廣東省曲江縣網路信息辦公室打電話給尼姑，並要求將影片刪除，不過尼姑對此並不畏懼，反而質問「你是怎麼知道我手機號的呢？」對方雖重申他們是網信辦，並強調是透過合法途徑，但尼姑仍持續質疑，手機號碼是個人隱私，自己並沒有向對方透露過手機號碼，為何對方會知道？致電人員在被追問到啞口無言的情況下選擇自行掛掉電話。

相關內容曝光後引發網友熱議，並紛紛留言嘲諷「真尼姑受迫害，等待外媒的報導，看看這宗教人士是否有機會在中國以外的地方自由表達自己」、「所有收錢的都是假和尚，所有把功德量化成錢財的都是魔窟，不是佛寺」、「末法時代，魔鬼坐廟堂，佛陀在人間」、「看出來了後面（官方公布的）視頻拼接的。故意栽贓她們的。」、「連平和的漢傳佛教僧尼都被逼無奈的罵老共，老共大概惡貫滿盈了，快倒了。」、「自古以來，當清修的尼姑和尚出來反抗的時候，這朝代離滅亡就只有一步之遙了」等。

近日在廣東傳出有3名宗教人士在化緣時遭到驅逐，廣東省曲江縣網路信息辦公室打電話給尼姑，並要求將罵政府影片刪除，不過尼姑對此並不畏懼，反而質問「你是怎麼知道我手機號的呢？」（圖擷自X）

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