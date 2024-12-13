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    川普邀國際領袖出席就職 習近平還未回應

    白宮候任新聞秘書李威特確認川普已向習近平發出邀請，有待對方決定。（路透檔案照）

    白宮候任新聞秘書李威特確認川普已向習近平發出邀請，有待對方決定。（路透檔案照）

    2024/12/13 08:18

    〔中央社〕美國總統當選人川普將在明年1月20日就職，並邀請中國國家主席習近平等元首出席。白宮候任新聞秘書李威特今天確認已向習發出邀請，有待對方決定。她表示，川普願意與所有國際領袖對話，讓世界和平。

    哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）11日報導，川普（Donald Trump）11月初選舉後不久即邀請習近平赴美，出席明年1月的總統就職儀式。獲任命出任白宮新聞秘書的李威特（Karoline Leavitt）12日在福斯新聞（Fox News）節目確認，已向習近平發出邀請。

    李威特表示，報導屬實，這是川普與各國領袖，不光是美國盟邦，也包括敵對及競爭者，進行公開對話的例子。川普在首任期間相同安排引起不少批評，但如此可讓世界和平。川普願意與所有領袖對話，美國利益永遠優先。

    中方暫未回應美國邀請習近平出席川普就職典禮，李威特指出，這有待決定，邀請重要國領袖出席美國總統就職典禮是前所未見的。

    美國總統就職典禮在國會山莊與國家廣場（National Mall）大型開放空間舉行，國會總統就職聯合委員會（Joint Congressional Committee on the Inaugural Ceremonies，JCCIC）主導儀式。出席者以新任與將卸任正副總統親友、國會議員、新舊任閣員及支持者為主，民眾無須付費入場，當選人過去未高調公開邀請外國領袖出席。

    前國會議長金瑞契（Newt Gingrich）在福斯新聞（Fox News）節目表示，川普認為必須持續挑戰改變，維持能量，推動向前。

    他認為，川普每天醒來不斷動腦，例如去麥當勞、開垃圾車，無論情況如何，他想要挑戰「冒犯」。他應該早上起床觀察狀態突然發想「和好友習近平很久沒碰面，為何不跟他見面」。

    川普在競選期間不斷宣稱將對中國所有進口商品開徵60%關稅，不過早前推文指對中將增加10%，川普任命的國安官員也屬對中鷹派。

    習近平曾在2017年初前往佛羅里達州「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）與川普會談，不過晚宴期間川普宣布美軍對敘利亞進行飛彈攻擊，中方人員感到錯愕。

    金瑞契分析，習近平成行的可能性約有一半。但必須承認川普向全球釋出（邀訪）訊號，還是讓人難以置信。

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