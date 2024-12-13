北約秘書長：中俄軍備超前局勢非常危險

2024/12/13 01:30

〔中央社〕北約秘書長呂特今天在一場演說力陳歐洲國家提高軍事支出的重要性，指中、俄快速擴增軍備「非常危險」，而歐洲國防產業太慢、太小、太分散，呼籲民眾促使退休基金投資國防企業。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）自10月1日上任以來，遊說北約的歐洲盟邦再次提高軍事支出便成為他最重要活動之一。這位前荷蘭總理過去近14年在歐洲聯盟（EU）經常站在要求盟國政府撙節開支、嚴守舉債上限的立場，如今角色大異其趣。

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呂特今天在美國智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）舉辦的專場演講，就直白以「為防止戰爭，北約必須花費更多」為題，明言目前北約盟國承諾國防支出應占各國國內生產毛額（GDP）2%以上的標準，遠遠不夠所需。

他說，今日的北約足以形成遏阻力量，「但我擔心明天」，並認為再不加強軍備，未來4、5年就可能有問題。他指出，冷戰期間歐洲國家在國防上的花費超過GDP 3%，現在則花了許多年才勉強達到2%，但要長期遏阻「還需要更多」。

呂特表示，現在的歐洲雖然未陷入戰爭，但也不處於和平，安全情勢是他有生以來最糟糕的。從波羅的海電纜遭破壞，到波蘭受到白俄羅斯將移民武器化的脅迫等等，都不是單一事件，顯示全球安全威脅來源互相連結，「世界現在是圓的」。

他強調中國認同並支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）改變世界秩序的野心，必須明視中國的企圖，包括從2020年擁有200個核子彈頭，到2030年就將有超過1千枚核武，並且非常不透明、無限制。

呂特說：「中國也正在霸凌台灣，並以可能癱瘓我們社會的方式，試圖進入我們的關鍵基礎設施。」

他還說有些消息來源指出，中國獲取高端武器系統的速度比美國快了5、6倍，而10年前中國在全球前10大軍武企業裡一家都沒有，如今卻有3、4家，可見其追趕速度。

呂特強調俄國和中國正在賽道上超前，「我們有落後的風險，這非常危險」。但只要能撐起國防產業，就能追過競爭對手。

他認為歐洲需要建立「戰時心態」，希望透過這場演說呼籲歐洲人民「告訴你們的退休基金，不應該拒絕投資國防企業」，並呼籲歐洲國家政府改變冗長的採購流程、提供軍火企業長期合約、開闢新生產線，以增強軍備自主能力。

至於提高國防支出可能排擠其他民生所需資源，呂特強調歐洲人口占全球10%，卻花費50%在社會福利，只需挪出一小部分用於提升安全即足，若不在安全上投資，下一代就無法享有自由環境，「沒有任何事比安全更重要」。（編輯：楊昭彥）1131213

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