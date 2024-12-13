川普超風光！獲選年度人物 又受邀為紐交所開市敲鐘

美國總統當選人川普12日不僅獲《時代》雜誌評選為「年度風雲人物」，還首度受邀為紐約證券交易所開市敲鐘，可說是超級風光！（擷取自紐約交易所X平台）

2024/12/13 05:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《時代》雜誌12月12日公布「年度風雲人物」（Time's Person of the Year），美國總統當選人川普獲選。川普12日也前往紐約，首度為紐約證券交易所開市敲鐘，當時他身邊有多名家人陪同，包括妻子梅蘭尼婭、長女伊凡卡、次女蒂凡尼、副總統當選人范斯等。川普在12日這天可說是超級風光！

《時代》稱，沒有人比川普在改變政治和歷史進程方面發揮更大作用，他重塑美國政治並改變美國在世界上的角色，由於促成歷史性的捲土重來、推動一代人才出現一次的政治重組，他被《時代》雜誌評選為2024年年度人物。

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這是川普第2次獲得這項殊榮，上一次是在他首度當選美國總統的2016年。此外，川普12日也前往紐約，首度為紐約交易所開市敲鐘。

為紐約交易所開市敲鐘，被認為是這座城市最顯著的成功象徵之一，該交易所定期邀請名人和商界領袖參加開市和收市的儀式。在川普第一個總統任期內，梅蘭尼婭曾為開市敲鐘，推廣她的「成為最好」（Be Best）倡議，旨在促進兒童福祉。

自19世紀以來，美國證券交易所就有為開市和收市敲鐘的傳統，很多公司會在首次公開發行股票（IPO）時敲鐘，這個儀式逐漸演變成一個文化和政治上的象徵。

川普本人在紐約交易所開市敲鐘顯然具政治含義，將加深市場對川普與近來美國股市強勁表現連接的印象，某種程度上會繼續提振投資人對美股的信心。

第一位在紐約交易所開市敲鐘的美國總統是雷根，時間是在1985年，當時美股正處於牛市。當年雷根說：「透過稅收改革和預算控制，我國經濟將自由擴張，充分發揮潛力，把熊市趕回永久冬眠。我國將釋放公牛（牛市）的力量。」

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