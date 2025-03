川普獲選「時代」2024年度風雲人物

2024/12/12 21:38

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國「時代雜誌」(TIME)12日公布今年年度風雲人物,為美國總統當選人川普,這是川普繼2016年後,第2次獲選為時代年度風雲人物。

時代雜誌說,川普「發起一場具有歷史重要性的東山再起,推動一世代中絕無僅有的政治重組,重塑美國總統職位,改變美國在世界上的角色」,因此獲選為今年時代年度風雲人物。

請繼續往下閱讀...

該刊總編輯賈可布斯(Sam Jacobs)在專文中指出,今年的人選並非困難的選擇,「自從川普2015年開始角逐總統以來,或許沒有任何一個人在改變政治和歷史進程上,扮演比川普更大的角色⋯⋯在他即將展開他的第二個總統任期之際,我們所有人—從他最狂熱的支持者到對他最強烈的批評者—都正活在川普的時代」。

除了川普,今年進入10人決選名單的候選者,包括在大選中輸給川普的美國副總統賀錦麗,以及英國劍橋公爵夫人凱特、科技大亨馬斯克、俄羅斯異議人士納瓦尼遺孀尤莉雅(Yulia Navalnaya)、以色列總理納坦雅胡等人。

I don’t care what you think but she deserves it more than DJT pic.twitter.com/s5wF7o2N0U