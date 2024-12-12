川普獲選「時代」2024年度風雲人物

獲選2024年度風雲人物，川普登上美國「時代」雜誌封面。（路透）

2024/12/12 21:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「時代雜誌」（TIME）12日公布今年年度風雲人物，為美國總統當選人川普，這是川普繼2016年後，第2次獲選為時代年度風雲人物。

時代雜誌說，川普「發起一場具有歷史重要性的東山再起，推動一世代中絕無僅有的政治重組，重塑美國總統職位，改變美國在世界上的角色」，因此獲選為今年時代年度風雲人物。

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該刊總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在專文中指出，今年的人選並非困難的選擇，「自從川普2015年開始角逐總統以來，或許沒有任何一個人在改變政治和歷史進程上，扮演比川普更大的角色⋯⋯在他即將展開他的第二個總統任期之際，我們所有人—從他最狂熱的支持者到對他最強烈的批評者—都正活在川普的時代」。

除了川普，今年進入10人決選名單的候選者，包括在大選中輸給川普的美國副總統賀錦麗，以及英國劍橋公爵夫人凱特、科技大亨馬斯克、俄羅斯異議人士納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）、以色列總理納坦雅胡等人。

I don’t care what you think but she deserves it more than DJT pic.twitter.com/s5wF7o2N0U — SUNY كرم صحراوي （@Afam_efula95） December 12, 2024

紐約證交所12日秀出剛公布的川普獲選時代年度風雲人物封面。（美聯社）

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