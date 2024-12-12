「荷蘭小姐」選美走入歷史！轉型關注女性心理健康

2023年，22歲的科勒（Rikkie Kolle）成為首位贏得荷蘭小姐后冠的跨性別女性。（法新社）

2024/12/12 20:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，舉辦25年的荷蘭小姐（Miss Netherlands）選美比賽，繼去年首度選出跨性別選美冠軍後，12日正式畫下句點。主辦單位宣布，將轉型為一個全新平台，關注女性心理健康並分享勵志故事。

「時代變了，我們也跟著改變，」荷蘭小姐選美比賽主辦單位在聲明中表示。比賽總監范伊（Monica van Ee）已成立一個名為「不再屬於這個時代」（no longer of this time）的平台，取代原有的選美比賽。

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這個新平台旨在分享成功女性的故事，也關注女性在社群媒體和不切實際的審美標準 （unrealistic beauty standards） 等方面的困境。主辦單位強調：「不再有后冠，而是激勵人心的故事；不再有華服，而是夢想成真。」

范伊在新平台的部落格文章中寫道，她參與選美比賽的初衷，是希望為年輕女性提供一個跳板，向世人展現女性的各種可能性。「或許選美肩帶 和后冠已不再屬於這個時代，但女性互相支持、互相幫助的精神，對我們來說是永恆的。」

2023年，當時22歲的科勒（Rikkie Kolle）成為首位贏得荷蘭小姐后冠的跨性別女性，此消息曾轟動一時。科勒在接受《法新社》採訪時表示，她希望自己的勝利能激勵跨性別社群的年輕人。

范伊表示，新平台將成為「展現真實自我，以及慶祝真實生活的地方，沒有追求完美形象的壓力。」

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