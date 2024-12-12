拜登大赦！單日減刑、特赦人數破紀錄

美國總統拜登12日宣布，將對近1500人減刑，並特赦39名非暴力犯罪者。（路透檔案照）

2024/12/12 20:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登12日宣布，將對近1500人減刑，並特赦39名非暴力犯罪者，單日特赦和減刑人數創下美國總統歷史紀錄，此舉再度引發外界對其特赦權行使的討論。

《紐約時報》報導，白宮聲明指出，此次減刑對象主要為武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，因疫情嚴峻、監獄染疫風險高而被釋放返家監禁的囚犯。獲得特赦者則皆為非暴力犯罪，包括持有大麻等罪行。

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此項宣布距離拜登特赦其子杭特（Hunter Biden）僅兩週。杭特因持有槍枝和逃漏所得稅遭定罪，而拜登的特赦決定當時引來共和黨和民主黨的強烈批評，因為拜登過去曾長期排除特赦兒子的可能性。

白宮表示，12日宣布的特赦和減刑展現了拜登致力於「幫助家庭團聚、強化社區，並協助個人重新融入社會」的承諾。聲明中也強調，拜登是首位對單純持有或使用大麻者，以及因違反軍方過去禁止同性戀行為的規定而遭定罪的前軍人，進行全面特赦的總統。

數月以來，倡議團體不斷敦促拜登運用其特赦權，幫助疫情期間被轉為居家監禁的囚犯。由於武肺病毒在監獄中快速傳播，當時許多囚犯因此措施受惠。部分即將在下個月掌控國會的共和黨議員則試圖推動立法，強制這些人返回監獄服刑。

擬特赦川普政敵防報復

拜登在12日的聲明中表示，許多獲得減刑者若依現行法律審判，刑期會較輕。「這些在COVID疫情期間被居家監禁的減刑對象，已成功重新融入家庭和社區，並證明他們值得第二次機會。」

拜登表示，未來幾週將採取更多行動，並持續審閱特赦申請。據知情人士透露，拜登的幕僚正在討論是否應全面特赦候任總統川普的政敵，以保護他們免受川普威脅的「報復」。

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