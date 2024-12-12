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    曾與梅克爾自拍爆紅！在德僑民莫達瑪尼：無意回敘利亞

    出身於敘利亞的莫達瑪尼，約10年前曾與時任德國總理梅克爾一同自拍。（美聯社）

    出身於敘利亞的莫達瑪尼，約10年前曾與時任德國總理梅克爾一同自拍。（美聯社）

    2024/12/12 20:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕效力於德國公共廣播公司「德國之聲」（DW）的記者莫達瑪尼（Anas Modamani）出身於敘利亞，他在近10年前以難民身分與時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）合照而爆紅，成為當代德國接納敘利亞難民的象徵。雖然敘利亞近來局勢漸趨安穩，不過莫達瑪尼受訪時表示，他無意返回祖國，畢竟他對現在的生活很滿意。

    《法新社》報導，德國預計在2月23日提前舉行大選，而一些極右翼與保守派政客，已開始在遣返敘利亞難民的議題上大作文章，但現年27歲的莫達瑪尼在接受採訪時表示：「我是柏林人，我在這裡過生活。」

    莫達瑪尼目前與烏克蘭籍未婚妻住在一起，對方在烏俄全面開戰的前幾個月來到德國，他說：「我有一套很棒的公寓，一名非常美麗的女人。在這裡我擁有我想要的東西。」

    莫達瑪尼更解釋，他當初逃離敘利亞是因為不想為阿塞德政權服兵役，如今不想回故土，又是因為在那裏有不好的經歷，「我失去了朋友，我的家人因（阿塞德）政權而死。」

    在與梅克爾合照之後，莫達瑪尼就成為了德國敘利亞社區的名人，而這張自拍照在當時，也成為了德國願意接納近100萬名敘利亞難民的象徵。

    雖然梅克爾與莫達瑪尼後續沒有再發生更多交集，不過她並沒有忘記這樁插曲。在上個月出版的回憶錄中，梅克爾寫道：「即使是現在，我仍不明白人們怎麼會認定一張照片上的友好臉孔，就能鼓動人民成群結隊逃離他們的家園。或者相反地說，最為猙獰的表情，可能就會嚇阻他們這麼做。」

    莫達瑪尼則說，他的照片出現在梅克爾的回憶錄，是一件很棒的事情，「我的照片會永遠成為歷史的一部分。」

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