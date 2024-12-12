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    不只球場作妖！羅大佑深圳演唱會 中國小粉紅喊「台灣是中國的」

    羅大佑上週前往中國深圳開唱，身穿白衣的女子高喊「台灣是中國的」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

    羅大佑上週前往中國深圳開唱，身穿白衣的女子高喊「台灣是中國的」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

    2024/12/12 19:57

    相關新聞報導：傻眼！小粉紅喊話麟洋「台灣是中國的」 滿場觀眾鼓譟

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣奧運雙金組合「麟洋配」李洋/王齊麟，昨（11日）在中國杭州參加世界羽聯年終總決賽，比賽結束時，觀眾席突有女小粉紅高喊「台灣是中國的」。無獨有偶，知名歌手羅大佑上週前往中國深圳開唱，也傳出有女性觀眾喊「台灣是中國的」，行徑引起網友討論。

    長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」，在今（12日）下午發文分享民眾投稿，現年70歲的「音樂教父」羅大佑在本月7日，受邀前往中國深圳演出，然而就在羅大佑演唱歌曲《光陰的故事》期間，觀眾席上一名身穿白衣的女子，突然整個人站起來大聲高呼，「台灣是中國的！為中華民族偉大復興而奮鬥！」。

    對於女子無預警大喊政治口號的行徑，惹得其他觀眾立即發聲勸阻她，「這是音樂廳，不要這樣子，妳幹什麼？」，但從影片顯示，女子不滿怒吼勸導觀眾、甚至爭執後，鬧事舉動立即被現場工作人員發現，最後工作人員引導2名身穿黑衣、身材魁武的保鑣，將這名失控女子強行帶離現場，其他觀眾則對此紛紛拍手叫好。

    貼文一出，立即引起各國網友關注與熱議，「聽個音樂會也政治化了」、「拿了黨多少錢才這樣做啊」、「充分說明愛國主義是一種精神病」、「腦殘玷污了音樂，待在家里聽《東方紅》就行了」、「這不違反了中共『音樂的歸音樂、政治的歸政治』教條嗎？」、「牆內人民是有什麼愛國KPI必須達成是嗎？怎麼什麼場子都要鬧場！？」。

    另外，許多中國網友也發文分享此事，結果竟罕見地出現許多砲轟同胞無腦愛國言論，「粉紅病毒無處不在」、「這明顯是藥吃多了導致的」、「該吃藥吃藥，該住院住院，跑出來太嚇人」、「在不該涉及政治的地方，使勁展現自己『高尚』的政治素養，使勁上高度代表中華民族給自己疊加的人，無論線上還是線下都統稱『神經病』」。

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