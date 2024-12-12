美東不明無人機群出沒 國會議員要求軍方擊落

新澤西州伯納茲維爾（Bernardsville），5日晚間空中出現多架不明無人機。（美聯社）

2024/12/12 18:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國新澤西州到賓州部分地區這幾週接連傳出神秘無人機群，由於無人機出現地點附近有美軍兵工廠，以及總統當選人川普的高爾夫球俱樂部，此事已受到國土安全部和五角大廈注意，國會議員透露，上週末海岸防衛隊動力救生艇也遭不明無人機「緊追」，呼籲軍方直接擊落這些不明飛行器。

《美聯社》、《路透》12日報導，這些不明無人機從11月中開始，在新澤西州多地被目擊，這幾天目擊次數增加，從新澤西到紐約市、以及費城在內的賓州部分地區，都傳出有人目擊，總計數十起，其中大多數在新澤西州，機型比一般業餘愛好者使用的機型還大。

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其中幾個無人機出沒地點位於新澤西州莫里森郡，代表該郡的州議員范塔西亞（Dawn Fantasia）11日聽取國土安全部就此事件的簡報後，發文指出，這些無人機最大可達6英尺（約1.8公尺）寬，有時飛行時未亮燈。

新澤西州長莫非（Phil Murphy）和地方執法部門已強調，這些無人機看來並未威脅公共安全，聯邦調查局（FBI）也正在調查。但是兩名代表新澤西州的共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）、范德魯（Jeff Van Drew）呼籲軍方，直接擊落這些不明無人機。

史密斯致函國防部長奧斯汀，表示該州的麥圭爾-迪斯-萊克赫斯特聯合基地（Joint Base McGuire–Dix–Lakehurst）有能力「辨識並且擊落未經授權的無人航空器」。范德魯懷疑，這些不明無人機是伊朗的陰謀，「我們發現令人驚訝的情況，無人機群是從海洋那個方向飛來，可能與一艘失蹤的伊朗母艦有關連」。

五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）11日表示，「我們初步評估是，這些並非外國實體或者對手的無人機或其進行的活動」。辛赫也直截了當否認與所謂「伊朗母艦」有關係，「這不是事實」。

休閒和商業用無人機在新澤西州可合法飛行，但是須遵守地方和聯邦飛航總署（FAA）規範與飛行限制，並且操作員須取得FAA無人機操作執照。

這些在夜裡出沒的不明無人機，引起擔憂的其中一個原因是，出沒地點鄰近美國陸軍武器彈藥研發機構皮卡汀尼兵工廠（Picatinny Arsenal），以及飛過川普位於該州貝德明斯特的高爾夫球。

史密斯表示，一名海岸防衛隊指揮官上週末向他簡報，海防隊一艘動力救生艇在該州長灘島被多架無人機「近距離緊追」。指揮官皮尼奧（Luke Pinneo）11日接受美聯社訪問也透露此事，但當時未視為構成威脅，也沒影響作業。

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