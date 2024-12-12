為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加拿大安樂死率連續5年上升！占比 近5％ 「這省」最多

    加拿大衛生部公布數據顯示，安樂死比率已連續增長5年，占總死亡人數的4.7％，其中魁北克省使用率最高，占全國37％。示意圖。（法新社）

    加拿大衛生部公布數據顯示，安樂死比率已連續增長5年，占總死亡人數的4.7％，其中魁北克省使用率最高，占全國37％。示意圖。（法新社）

    2024/12/12 22:04

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕安樂死的議題一直議論紛紛。加拿大衛生部公布的數據顯示，安樂死比率已連續增長5年，占總死亡人數的4.7％，其中又魁北克省最多，占全國37％。加拿大國會議員正擬定擴大安樂死的適用範圍，但受到外界質疑，而推遲計畫。

    BBC》今天報導，加拿大衛生部公布了醫療協助死亡（又稱安樂死）合法以來第5年年度報告。報告顯示，2023年安樂死的比率增加近16％，儘管增長速度低於過去幾年平均31％的增長率，但安樂死比率已連續增長5年。其中近96％的人是因可預見的自然死亡而選擇安樂死，剩餘4％則是因為長期慢性疾病而獲准安樂死。

    報導指出，去年有大約1萬5300人接受安樂死，占加拿大總死亡人數的4.7％。其中，魁北克省只占加拿大總人口的22％，安樂死使用率卻最高，占全國安樂死死亡人數的近37％。對此，魁北克省政府今年年初啟動了一項研究，探討為何魁北克的安樂死率如此之高？

    加拿大安樂死比率持續上升，但外界認為保障措施不足。加拿大原計劃今年將安樂死範圍擴大到精神疾病患者，但各省提出異議而推遲。另外，今年10月安大略省發布的報告顯示，有些人獲准安樂死時，並未接近自然死亡，而引發關注。加拿大衛生部說，安樂死程序有嚴格的資格標準，但基督教智庫（Cardus）則對安樂死增長速度表示擔憂，認為發展過快，需更多監管與討論。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播