加拿大安樂死率連續5年上升！占比 近5％ 「這省」最多

加拿大衛生部公布數據顯示，安樂死比率已連續增長5年，占總死亡人數的4.7％，其中魁北克省使用率最高，占全國37％。示意圖。（法新社）

2024/12/12 22:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安樂死的議題一直議論紛紛。加拿大衛生部公布的數據顯示，安樂死比率已連續增長5年，占總死亡人數的4.7％，其中又魁北克省最多，占全國37％。加拿大國會議員正擬定擴大安樂死的適用範圍，但受到外界質疑，而推遲計畫。

《BBC》今天報導，加拿大衛生部公布了醫療協助死亡（又稱安樂死）合法以來第5年年度報告。報告顯示，2023年安樂死的比率增加近16％，儘管增長速度低於過去幾年平均31％的增長率，但安樂死比率已連續增長5年。其中近96％的人是因可預見的自然死亡而選擇安樂死，剩餘4％則是因為長期慢性疾病而獲准安樂死。

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報導指出，去年有大約1萬5300人接受安樂死，占加拿大總死亡人數的4.7％。其中，魁北克省只占加拿大總人口的22％，安樂死使用率卻最高，占全國安樂死死亡人數的近37％。對此，魁北克省政府今年年初啟動了一項研究，探討為何魁北克的安樂死率如此之高？

加拿大安樂死比率持續上升，但外界認為保障措施不足。加拿大原計劃今年將安樂死範圍擴大到精神疾病患者，但各省提出異議而推遲。另外，今年10月安大略省發布的報告顯示，有些人獲准安樂死時，並未接近自然死亡，而引發關注。加拿大衛生部說，安樂死程序有嚴格的資格標準，但基督教智庫（Cardus）則對安樂死增長速度表示擔憂，認為發展過快，需更多監管與討論。

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