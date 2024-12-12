驚悚片！啦啦隊後空翻失誤 美國女重摔在地「扭斷脖子」

啦啦隊員後空翻時「昏厥」扭斷脖子。（圖擷取自TilTok@coreypikachu）

2024/12/12 23:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州有一名29歲啦啦隊女子11月2日表演時，想嘗試後空翻，卻不幸失誤，折斷自己脖子。

根據《鏡報》今日報導，29歲的科里（Corey Martens）在莫爾黑德州立大學 （Morehead State University）的橄欖球比賽中場表演，在科里後空翻時，突然眼前一黑，低血糖而短暫暈厥，使她沒有足夠的力量落在搭檔的手上，頭部重摔在地，當場扭斷脖子，脊椎也骨折。

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從影片看到，一旁女隊員接續後空翻後，由男隊員將她們舉起，而輪到科里時，她卻沒有預期的完成動作，重摔在地，一旁的男隊員看到她發生意外都驚訝地摀住嘴巴。

科里事後表示，因為當天沒有吃足夠食物，鐵質含量很低，造成她低血糖暈倒，儘管昏厥只持續了一秒鐘，卻在表演最重要環節發生，使她沒有跳起來，而是頭直接著地。

送醫進行電腦斷層掃描和X光檢查後，科里說，她的C5（椎骨）骨折，所幸沒有移位傷害到神經。而科里治療6小時後就回家休養。

@coreypikachu The story of how I blacked out and broke my neck… Oops. ???? Disclaimer: I’m okay and undergoing treatment, twas a freak accident for sure???? ♬ Windows Error - Windows

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