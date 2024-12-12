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    飛機上禁菸燈號多此一舉？ 專家列不可或缺4原因

    國外旅遊專家列出飛機上禁菸燈號4個不可或缺原因。（美聯社）

    國外旅遊專家列出飛機上禁菸燈號4個不可或缺原因。（美聯社）

    2024/12/12 21:54

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕搭乘飛機出國時，座椅上方可以看到禁止吸菸的警示燈，雖然乘客皆知曉機上不得吸菸，但機上仍有此燈號，讓其看起來顯得多餘，但國外旅遊專家馬迪（Maddi Bourgerie）指出禁菸燈號4個不可或缺原因。

    《太陽報》報導，在今年2月份，美國航空（American Airlines）有許多班機因禁止吸菸標誌故障而延誤起飛，讓美國聯邦航空總署（FAA）在10月底取消禁止吸菸燈號關閉的開關，意味整趟飛行禁菸燈號皆須亮著。

    馬迪指出，首先是基於乘客安全及公共健康考量。現行航空法規要求航空公司維持禁菸政策，主要是因為機艙內有易燃性的材料；其燈號也可以強化乘客和機組人員的無菸環境，飛機封閉的空間特性，讓二手菸對周圍的人來說很危險。

    第二，馬迪表示，如果機上有人吸菸，禁止吸菸標誌可以保護航空公司免受潛在的法律訴訟，為航空公司提供保障。

    第三，禁菸標誌有提醒的效果，表示航空公司向乘客發出警告。雖然絕大多數人都知道在機上吸菸是禁忌，但有些人可能會想嘗試電子菸等其他吸菸設備。

    第四，馬迪也指出一個不太明顯的原因──「懷舊」。他說，航空業中的許多程序和規範都是為了保持一致性和熟悉性而維持，禁止吸菸標誌已成為飛行的標準組成部分。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    國外旅遊專家馬迪指出了禁菸燈號4個不可或缺原因。示意圖。（資料照）

    國外旅遊專家馬迪指出了禁菸燈號4個不可或缺原因。示意圖。（資料照）

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