22歲年輕母親慘死！ 2歲幼童誤觸槍枝奪命 母18歲男友遭逮捕

點燃的蠟燭和照片照亮了米娜的悼念靈堂。（翻攝KHQA 7電視畫面）

2024/12/12 16:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》報導，美國加州弗雷斯諾（Fresno）發生一起憾事，一名兩歲幼童在臥室玩耍時，意外拿到母親男友未上鎖的手槍，誤扣扳機射中22歲母親潔西妮雅・米娜（Jessinya Mina）上半身，送醫後不治身亡。米娜18歲男友安德魯・桑切斯（Andrew Sanchez），已被警方逮捕。

據報導，上週五（6日）晚間，米娜和桑切斯正在臥室休息，他們兩歲半的兒子在房內玩耍時，找到了桑切斯放在房間裡且未上鎖的手槍。弗雷斯諾警局（Fresno Police Department）表示，幼童意外扣下扳機，擊中米娜上半身。

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米娜除了留下這名兩歲半的兒子，還有一個8個月大的女兒。她被緊急送往弗雷斯諾的社區區域醫療中心，但最終傷重不治。

米娜的家人質疑其男友對此負有責任，因為米娜曾多次要求男友將槍枝移出住家，但男友置之不理。米娜生前被家人和朋友形容為善良美麗、性格開朗的人，她的離去讓家人悲痛欲絕，也讓兩個年幼的孩子永遠失去母親的陪伴。米娜的姐姐已發起募款活動，協助其家人渡過難關。警方已逮捕米娜的男友。

美國槍枝氾濫問題嚴重，這起事件再次凸顯了槍枝安全的重要性。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，槍枝暴力是美國兒童和青少年死亡的主要原因之一。

死者米娜的18歲男友安德魯・桑切斯（Andrew Sanchez），已遭逮捕，警方並公布他照片。（圖：Fresno Police Department）

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