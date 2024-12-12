為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    向盜版宣戰！ 吉卜力發簡體中文等聲明：民事、刑事一起告

    近日吉卜力工作室突然在官網發布聲明，強調將對盜版行為堅決打擊、絕不容忍。（圖擷取自スタジオジブリ官網，本報合成）

    近日吉卜力工作室突然在官網發布聲明，強調將對盜版行為堅決打擊、絕不容忍。（圖擷取自スタジオジブリ官網，本報合成）

    2024/12/12 18:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由日本動畫大師宮﨑駿在1985年成立的「吉卜力工作室」（スタジオジブリ），創作出包含《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《魔法公主》、《神隱少女》等經典名作，至今相關周邊商品仍非常熱銷。然而，近日吉卜力工作室突然在官網發布3語言聲明，強調將對盜版行為堅決打擊、絕不容忍。

    綜合日媒報導，吉卜力工作室成立近40年，創作逾20部以上的作品，甚至成立美術館、公園等設施提供粉絲參觀，不時推出的相關周邊也十分暢銷。不過多年來，吉卜力許多實體店鋪及網絡商城，充斥著許多在未經吉卜力許可，就私下盜版吉卜力圖畫，並再進行裝裱後以高價銷售的非法商品，於是他們決定以法律來捍衛版權。

    根據吉卜力工作室官網在12月9日的公告，他們以日文、英文和簡體中文3種語言發布聲明，表示他們將針對非法盜版行為，從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。

    吉卜力工作室完整聲明如下：

    關於未經授權擅自複製、剪裁及銷售吉卜力出版書籍等行為的相關聲明

    最近，我們發現一些實體店鋪及網絡店鋪未經許可，擅自從吉卜力出版的書籍等作品中裁剪圖案和繪畫作品進行裝裱、高價銷售，經調查，確實存在上述情況。

    此類行為可能侵犯了吉卜力的著作權及其他智慧財產權，吉卜力並未授權此類行為，針對上述情況，我們將從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。

    吉卜力的每一部作品，都是由眾多相關人員傾注大量時間和精力創作而成的，吉卜力的作品及角色長期以來深受世界各地人們的喜愛。

    然而，上述這類行為，實質上是在藉助吉卜力作品的知名度和影響力，採用不正當手段牟取私利，對於此類行為我們絕不容忍，堅決打擊。

    未來，我們將持續加強吉卜力作品的版權保護，努力為廣大粉絲提供更多精彩的作品，希望大家能一如既往地支持與喜愛我們的作品，再次深表感謝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播