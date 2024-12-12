向盜版宣戰！ 吉卜力發簡體中文等聲明：民事、刑事一起告

近日吉卜力工作室突然在官網發布聲明，強調將對盜版行為堅決打擊、絕不容忍。（圖擷取自スタジオジブリ官網，本報合成）

2024/12/12 18:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本動畫大師宮﨑駿在1985年成立的「吉卜力工作室」（スタジオジブリ），創作出包含《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《魔法公主》、《神隱少女》等經典名作，至今相關周邊商品仍非常熱銷。然而，近日吉卜力工作室突然在官網發布3語言聲明，強調將對盜版行為堅決打擊、絕不容忍。

綜合日媒報導，吉卜力工作室成立近40年，創作逾20部以上的作品，甚至成立美術館、公園等設施提供粉絲參觀，不時推出的相關周邊也十分暢銷。不過多年來，吉卜力許多實體店鋪及網絡商城，充斥著許多在未經吉卜力許可，就私下盜版吉卜力圖畫，並再進行裝裱後以高價銷售的非法商品，於是他們決定以法律來捍衛版權。

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根據吉卜力工作室官網在12月9日的公告，他們以日文、英文和簡體中文3種語言發布聲明，表示他們將針對非法盜版行為，從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。

吉卜力工作室完整聲明如下：

關於未經授權擅自複製、剪裁及銷售吉卜力出版書籍等行為的相關聲明

最近，我們發現一些實體店鋪及網絡店鋪未經許可，擅自從吉卜力出版的書籍等作品中裁剪圖案和繪畫作品進行裝裱、高價銷售，經調查，確實存在上述情況。

此類行為可能侵犯了吉卜力的著作權及其他智慧財產權，吉卜力並未授權此類行為，針對上述情況，我們將從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。

吉卜力的每一部作品，都是由眾多相關人員傾注大量時間和精力創作而成的，吉卜力的作品及角色長期以來深受世界各地人們的喜愛。

然而，上述這類行為，實質上是在藉助吉卜力作品的知名度和影響力，採用不正當手段牟取私利，對於此類行為我們絕不容忍，堅決打擊。

未來，我們將持續加強吉卜力作品的版權保護，努力為廣大粉絲提供更多精彩的作品，希望大家能一如既往地支持與喜愛我們的作品，再次深表感謝。

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