暖！他搭機百次首見為1乘客「犧牲8座位」 日航機師：這是公共責任
有數百次搭機經驗的日本網友分享，最近搭日本航空（JAL），首次目睹航空公司為了1名乘客的「特殊需要」，一口氣犧牲8個座位。（圖擷取自@LoGiRNE 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕多數航空公司會盡讓航班「滿載」。日本網友發文分享，他有數百次搭機經驗，最近搭乘日本航空（JAL）班機，首次目睹航空公司為了1名乘客的「特殊需要」，一口氣犧牲8個座位。他詢問在日航工作的機師好友，才得知此舉背後的溫暖原因。文章獲得廣大迴響。
社群平台「X」（前Twitter）名為「777しろたん」的日本網友上月25日發文說，搭日本航空班機，從東京羽田飛往北海道新千歲，登機後看到裡面有一架「擔架床」，緊緊綁在能提供8名乘客使用的座位上方，讓他忍不住直呼，「我搭乘日航的飛機已有幾百次，還是第一次看到這種特殊設施。」
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原PO對此感到好奇，詢問在日航擔任機師的好友，才得知航空公司之所以在機上設置這種設施，主要提供給罹患重病或行動不便的人使用，因為他們可能無法長期保持坐姿，甚至從起飛到降落都必須躺著。不僅如此，為了盡可能讓航班維持平穩、減少起降時對橫躺乘客的衝擊，機長還會盡可能選擇較少亂流的高度飛行。
原PO提到，好友強調，需要使用這種服務的乘客，要事前向航空公司申請，並取得專業醫師的許可；好友還透露，其實對航空公司來說，這種服務是很大的負擔，畢竟會犧牲收益與載客數，但是這也是作為公共交通機構的責任。原PO坦言，他第一次知道航空公司會超脫追求利益的行動，既敬佩又感動，決定發文分享。
文章獲得廣大迴響，甚至有曾實際使用過的乘客留言分享，「8年前的家族旅遊，我的女兒因為身體疾病無法坐起來，使用過機上簡易擔架床，雖然價格比較高，但工作人員的服務相當細心，讓我非常感謝，也對這趟旅程難忘」。另有網友透露，其實，全日空（ANA）等其他航空公司也有提供類似的服務。
初めまして、8年程前に家族旅行で利用させて頂きました。障害のある娘が座位が取れないためでした。車椅子は預けて機内の通路幅のストレッチャーに乗り換えての搭乗でした。料金は高額になりますが、JALスタッフの方々の細やかな対応がとてもありがたかったです。忘れられない旅になりました。 pic.twitter.com/Yfgpr9YIhB— りょうみな （@xuUKKtd7FL9TuiF） November 26, 2024