為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暖！他搭機百次首見為1乘客「犧牲8座位」 日航機師：這是公共責任

    有數百次搭機經驗的日本網友分享，最近搭日本航空（JAL），首次目睹航空公司為了1名乘客的「特殊需要」，一口氣犧牲8個座位。（圖擷取自@LoGiRNE 社群平台「X」）

    有數百次搭機經驗的日本網友分享，最近搭日本航空（JAL），首次目睹航空公司為了1名乘客的「特殊需要」，一口氣犧牲8個座位。（圖擷取自@LoGiRNE 社群平台「X」）

    2024/12/12 16:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多數航空公司會盡讓航班「滿載」。日本網友發文分享，他有數百次搭機經驗，最近搭乘日本航空（JAL）班機，首次目睹航空公司為了1名乘客的「特殊需要」，一口氣犧牲8個座位。他詢問在日航工作的機師好友，才得知此舉背後的溫暖原因。文章獲得廣大迴響。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「777しろたん」的日本網友上月25日發文說，搭日本航空班機，從東京羽田飛往北海道新千歲，登機後看到裡面有一架「擔架床」，緊緊綁在能提供8名乘客使用的座位上方，讓他忍不住直呼，「我搭乘日航的飛機已有幾百次，還是第一次看到這種特殊設施。」

    原PO對此感到好奇，詢問在日航擔任機師的好友，才得知航空公司之所以在機上設置這種設施，主要提供給罹患重病或行動不便的人使用，因為他們可能無法長期保持坐姿，甚至從起飛到降落都必須躺著。不僅如此，為了盡可能讓航班維持平穩、減少起降時對橫躺乘客的衝擊，機長還會盡可能選擇較少亂流的高度飛行。

    原PO提到，好友強調，需要使用這種服務的乘客，要事前向航空公司申請，並取得專業醫師的許可；好友還透露，其實對航空公司來說，這種服務是很大的負擔，畢竟會犧牲收益與載客數，但是這也是作為公共交通機構的責任。原PO坦言，他第一次知道航空公司會超脫追求利益的行動，既敬佩又感動，決定發文分享。

    文章獲得廣大迴響，甚至有曾實際使用過的乘客留言分享，「8年前的家族旅遊，我的女兒因為身體疾病無法坐起來，使用過機上簡易擔架床，雖然價格比較高，但工作人員的服務相當細心，讓我非常感謝，也對這趟旅程難忘」。另有網友透露，其實，全日空（ANA）等其他航空公司也有提供類似的服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播