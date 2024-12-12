荷蘭媽媽加入ISIS！ 奴役雅茲迪婦女遭重判10年

2014年，伊斯蘭國席捲伊拉克廣大地區，對講庫德語的少數民族雅茲迪人實施殘酷暴行。圖為雅茲迪婦女。（法新社）

2024/12/12 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名33歲荷蘭女子因加入伊斯蘭國（ISIS），並在敘利亞將一名雅茲迪（Yazidi）族女性囚禁為奴隸，12月11日被海牙地方法院判處10年有期徒刑。

《法新社》報導，這名來自荷蘭東部亨厄洛（Hengelo）的女子，名為哈斯娜·A（Hasna A）。法院認定她犯下「奴役、加入恐怖組織、宣揚恐怖主義罪行，以及危害其年幼兒子」等罪名。

請繼續往下閱讀...

2015年，哈斯娜·A帶著當時年僅4歲的兒子前往敘利亞，加入ISIS，並嫁給一名ISIS戰士，育有子女。2015年5月至10月期間，她和另一名ISIS戰士同住，該戰士囚禁了一名雅茲迪族女性。

法院裁定，哈斯娜·A強迫被害人做家務，並照顧她的兒子。她明知自己的行為是對雅茲迪族群「廣泛且系統性攻擊」的一部分，卻仍奴役被害人。法官表示：「法院對被告的行為極為嚴厲譴責。諸如此類的危害人類罪是最嚴重的國際罪行之一。」

雅茲迪族是一個古老的宗教少數群體，被ISIS視為異端。2014年，ISIS席捲伊拉克部分地區，對雅茲迪族人進行殘酷的暴力行為，屠殺數千名男性，並綁架數千名婦女和女孩作為性奴隸，迫使55萬雅茲迪族人逃離家園。

除了奴役之外，哈斯娜·A還被控加入恐怖組織、參與恐怖主義行為，以及將其年幼孩子的生命置於危險之中。檢方原本求處8年徒刑，但法院認為，奴役是危害人類罪，情節重大，應加重刑罰。

哈斯娜·A在審判中辯稱，她於2015年帶著兒子從荷蘭前往ISIS控制的敘利亞領土，是為了改善生活，並否認積極參與奴役婦女。她還聲稱，雅茲迪族受害者指控她發號施令和強迫她們祈禱是捏造的。

根據荷蘭公共廣播公司NOS的報導，哈斯娜·A與其他11名荷蘭婦女及其28名子女，於2022年11月從敘利亞的監獄營地遣返回荷蘭，並在抵達後立即遭到逮捕。另有一名雅茲迪族女性也指控哈斯娜·A奴役她，但法院認為證據不足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法