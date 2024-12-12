中國深圳灣豪宅大樓爆炸 路邊行車紀錄器畫面曝光

深圳市深圳灣的豪宅大樓悅府二期昨下午傳出高樓層爆炸，社群平台近日傳出爆炸瞬間影像引發網友討論。（圖擷自「@TuiMei8801」X）

2024/12/12 16:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東深圳市深圳灣的豪宅大樓悅府二期昨下午傳出高樓層爆炸，這起事故造成1人死亡，據目擊者稱爆炸產生衝擊相當強烈，附近的地標建築春筍也受到影響，社群平台近日傳出爆炸瞬間影像引發網友討論。

網友於X平台發布1段深圳灣豪宅大樓爆炸影片，公開影像可見，停靠在豪宅大樓「悅府二期」車輛恰巧錄製到爆炸瞬間，爆炸發生後衝擊波相當強烈造成車身晃動，下秒開始有大量碎片掉落，差點砸到前方行人。

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許多網友看到影片後紛紛留言，有人說「外賣小哥掉頭好迅速」、「連深圳都如此，可想而知其他地方」。

綜合中媒報導，據官方通報，截至11日晚間6時，明火已撲滅，事故造成1人死亡，沒有其他人員受傷。據深圳市官方通報，發生爆炸事故的地點為悅府2期住宅大樓1棟，事故原因待進一步調查。

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