日本2024年度漢字出爐！ 褒貶兼具的「金」第5次獲選

日本漢字能力檢定協會理事兼京都清水寺住持森清範，寫下象徵2024年「今年的漢字」（今年の漢字）。（圖擷取自@Kotoshinokanji 社群平台「X」）

2024/12/12 15:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自1995年起，都會在每年12月12日公布民眾票選出能象徵一整年的「今年的漢字」（今年の漢字），還會請京都清水寺住持當場揮毫亮相。本屆票選結果於今日下午公布，2024年代表漢字是「金」，象徵民生經濟緊縮、政治獻金醜聞、日本隊在巴黎奧運獲金牌佳績等事件，同時「金」字也是第5次入選。

綜合日媒報導，由日本漢字能力檢定協會主辦的「今年的漢字」票選活動，在今年邁入第30屆。報導指出，協會在11月開放全日本國民寫下自己心儀的年度漢字，將字寄送給協會後，再把字統一讓民眾上網投票，最終結果則會在12月12日「漢字日」（漢字の日），由京都清水寺住持兼檢定協會理事森清範，於清水寺現場揮毫寫出。

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今年的代表漢字是「金」，獲得高達1萬2148票。日媒指出，「金」字已是第5次入選，為目前獲選最多次的漢字，且會出現此字的年度，通常是碰上奧運賽事；另外，森清範在長150公分、寬130公分的京都傳統工藝「黑谷和紙」揮毫時，圍觀群眾一度將字看成「重」，但之後由現場主持人大聲宣告，確認今年的漢字就是「金」。

「金」在今年各方面都是重大話題，包含政治獻金醜聞、多起竊盜搶案、日本隊在巴黎奧運共獲得20面金牌，以及各種經濟民生類，延續去年起面臨通貨膨脹、物價高漲、稅金增加等衝擊，讓民眾普遍對「金錢」有焦慮感。其他的熱門漢字，還有同樣能象徵日本今年世間百態的「災」、「翔」、「米」、「高」、「闇」、「震」等。

值得一提的是，第3名「翔」是指二刀流球星大谷翔平，他在今年締造史無前例「50轟50盜」佳績並獲得MVP。至於第2名「災」、第4名「震」，皆提到石川縣在1月1日發生「能登半島大地震」，以及氣象廳首度發布「南海海槽大地震」警報、多起飛機失事意外等災害，另也有民眾稱「震」是對奧運選手亮眼表現感到「震撼」。

至於第10名「米」，是日本自今年7月起開始陸續出現缺米的現象，引起民眾恐慌開始囤積白米的風潮，被各界以「令和米騷動」形容。而第11名「闇」，則是指近年日本社會極為關注、出現在今年許多熱門新聞的犯罪現象「暗黑打工」（闇バイト），此工作偽裝成普通打工、宣稱短時間賺取高收入，誘導一般民眾協助從事各種犯罪。

2024的漢字為「金」。（圖擷取自@nico_nico_news社群平台「X」）

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