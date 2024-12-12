憂被拒入境 康乃爾等大學籲國際學生：在川普就職前返美

康乃爾大學在網站建議國際學生，在川普就職典禮前返回美國。（法新社）

2024/12/12 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國許多大學即將放寒假，不過，唯恐川普旅行禁令再現，包括哈佛大學、南加州大學和康乃爾大學等多校，近期建議國際學生在1月20日候任總統川普就職典禮前返回校園。

紐約時報報導，川普在上屆任內曾對7個穆斯林占多數的國家實施入境限制，導致當時在國外的數千名學生滯留。在他任期後段，又將更多國家列入限制旅行名單。他曾表示，一旦重返白宮，他會重新實施這些限制。

報導指出，康乃爾大學全球學習辦公室於上月末在網站警告學生：「就職典禮後不久可能會生效一份旅行禁令」，建議國際學生們在1月21日春季學期開學前返回美國。「禁令可能包括川普首屆政府所針對的國家的公民：吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、委內瑞拉、葉門和索馬利亞。這個名單上還可能增加新的國家，特別是中國和印度。」

學校還提醒所有學生，要做好出入境和文件處理可能延遲的準備。

哈佛大學則在網站建議，「在學期開始前，在1月馬丁·路德·金恩假期之前，安排好時間」，供有顧慮的國際學生參考。

麻薩諸塞大學阿默斯特分校、麻省理工學院、賓州大學等也發布類似的建議和指導。由於新政府的政策尚不確定，因此這些建議屬於預防性質。

根據美國國務院部分資助的數據項目「門戶開放」，2023-24學年，美國的大學共招收了超過110萬名來自美國以外的學生。其中，印度是國際學生最大來源地，其次是中國，南韓排第三。

另有外媒報導，在中國社交媒體「小紅書」上，許多留學生發文表示焦慮，有人寫道：「還能回家過年嗎」；一名自稱康乃爾的學生稱，「看得心驚肉跳，放棄了，寒假不敢回了」。

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