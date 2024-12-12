分析南韓政局 前大使羅添宏：尹錫悅「負隅頑抗」撐不了多久

曾派駐南韓6年的羅添宏（右）12日受訪認為，南韓示威抗議不會停息，尹錫悅負隅頑抗「撐不了多久」。（圖翻攝自中廣「千秋萬事」官方頻道）

2024/12/12 12:28

〔記者方瑋立／台北報導〕南韓總統尹錫悅日前突襲發動戒嚴引起國內外譁然，今（12）再度發表談話堅稱「依法戒嚴」，明顯無意下台；曾派駐南韓6年、擔任駐釜山總領事的前大使羅添宏今分析指出，尹錫悅發動戒嚴形同當政者發動軍事政變，已引起全韓國人民反感，未來南韓群眾示威抗議勢必加劇，尹錫悅「負隅頑抗」只是最後的掙扎。

尹錫悅今日再度發表談話，再次砲轟在野黨是「破壞憲法秩序的怪物」，並強調自己依法戒嚴，會坦蕩面對彈劾及調查。羅添宏今上午接受媒體人王淺秋廣播節目「千秋萬事」訪問時表示，「當家不鬧事」是眾所皆知的道理，尹錫悅卻為挽救自己的聲望及夫人的醜聞，以當政者身分居然發動軍事政變，已經引起全國絕大部分人民的反感。

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羅添宏研判，未來南韓人民的示威抗議一定會加劇，國會也會逐漸朝向彈劾方向走，南韓執政黨108個席次並非堅定如山，如曾參選總統的執政黨議員安哲秀就已表態「忠於國民」因此留下投票，同意彈劾尹錫悅。

羅添宏認為，尹錫悅應該已「撐不了多久」，拒絕下台應該是他「死前的最後掙扎」的負隅頑抗，韓國的社會運動是稀鬆平常且不會停息的，尤其尹錫悅宣布戒嚴也造成了總統跟國防部長與軍人間的矛盾。

至於王淺秋詢問，尹錫悅堅持戒嚴是否凸顯出美國在韓影響力減弱？羅添宏認為，美國也會考量北韓表現，這場突如其來的戒嚴連北韓都沒準備好，直到昨天才對此發表言論，可以證實美國並沒有接到通知。

羅添宏曾派駐南韓6年、菲律賓6年，也曾任台灣駐索羅門群島大使，著有《我在索羅門群島》、《朝鮮半島事件簿》、《你所不知道的菲律賓》等書，駐外期間與各國政府、外國使節互動良好、關係密切，也多次參與戰爭紀念儀式，同時積極在公餘之暇探訪二戰軍事遺跡，佐以歷史觀點記錄成書，欲向讀者傳達和平無價的普世價值。

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