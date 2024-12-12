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    離境前被逮！中國男操作無人機空拍美國太空基地

    美國司法部11日表示，1名中國公民因操作無人機空拍范登堡太空基地設施，被有關當局控告。圖為基地塔台。（法新社資料照）

    美國司法部11日表示，1名中國公民因操作無人機空拍范登堡太空基地設施，被有關當局控告。圖為基地塔台。（法新社資料照）

    2024/12/12 14:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部11日表示，1名中國公民因涉嫌操作無人機空拍美國加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）設施，被有關當局控告。

    綜合媒體報導，美國加州中區檢察官辦公室通報，39歲的周應標（Yinpiao Zhou, 譯音）10日在舊金山國際機場、欲搭機飛往中國時被捕；11日隨即在舊金山地方法院出庭。

    美國聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）指控男子操作無人機飛越范登堡太空基地，空拍包含基地設施布局的照片，屬違法行為，「國家安全至關重要，我的辦公室將持續促進我國軍事人員和設施的安全。」

    文件指出，今年11月30日，范登堡基地的偵測系統追蹤到1架無人機在基地設施上空飛行約1.6公里。

    基地安全人員之後追蹤無人機至附近1座公園，與周應標及其1名同夥交談，周當時將無人機藏在外套口袋中。持有搜查令的幹員查看無人機，發現內有范登堡太空基地的空拍照片。

    檢察官辦公室指出，周應標是中國公民和美國合法永久居民，最近一次是在今年2月到了中國。

    周應標被控未登記不提供運輸的飛機，以及侵犯國防空域。周應標11日在舊金山法院出庭時沒有提出抗辯，預計他未來幾週將在洛杉磯地方法院出庭。

    范登堡太空基地是包括馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）等太空任務，以及飛彈測試的發射場。

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