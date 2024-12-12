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    尹錫悅表明不接受司法調查 執政黨魁韓東勳：彈劾是唯一方法

    韓東勳今表示，現在以彈劾方案停止尹錫悅的總統職務是解決問題唯一方法。（法新社）

    韓東勳今表示，現在以彈劾方案停止尹錫悅的總統職務是解決問題唯一方法。（法新社）

    2024/12/12 12:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅今發表演講主張，總統行使緊急戒嚴宣布屬於統治行為，不應接受司法調查，對此執政黨國民力量黨黨魁韓東勳今表示，現在以彈劾方案停止尹錫悅的總統職務是解決問題唯一方法。

    綜合《韓聯社》等韓媒報導，韓東勳今於國會召開記者會表示，已經確認尹錫悅無意提前下台，這違背他先前將任期問題全權委託給政黨的承諾，「彈劾是阻止總統執行職務的唯一方法，總統應立即被排除在軍隊統帥權等權力，下次投票時，我們黨的黨員應該出現在會場，依據自己信念和良知參與投票。」

    韓東勳在記者會上鞠躬道歉，他說：「做為執政黨的代表，我向尊敬的人民深表歉意，我們黨未能提早阻止違憲、非法的緊急戒嚴。我們找到了一個方法，盡量減少因戒嚴而造成的政務混亂，但在此過程中，卻給人民帶來挫敗感。對不起。」

    針對尹錫悅稍早發表演說內容，韓東勳批評，「我甚至完全沒有聽說要舉行演講」，「這不是對當前形勢的反省，而是將現在情況合理化」。此外，他多次向議員建議「讓我們以黨派立場投票支持彈劾」。

    韓東勳在記者會上鞠躬道歉。（法新社）

    韓東勳在記者會上鞠躬道歉。（法新社）

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