禿鷹撞破飛機屍掛駕駛艙 乘客憶：原以為活不了

2024/12/08 23:55

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕巴西一名飛行員的駕駛艙擋風玻璃在飛往亞馬遜州艾魯內佩市(Eirunepe)的途中,被一隻禿鷹撞穿後被迫緊急迫降。但奇蹟的是,飛行員和機上五名乘客都沒有因為這隻巨鳥而受傷,乘客事後餘悸猶存表示,「原本以為活不了」。

綜合外媒報導,這起事件發生於12月5日的巴西亞馬遜州,當時一架航班從恩維拉市(Envira)起飛,飛往巴西西部地區的艾魯內佩市。根據影片可以看到,這隻禿鷹屍體懸掛在飛機擋風玻璃左側的大洞中,血濺在玻璃上,儀表板上還有玻璃碎片。

機師的頭髮不斷被擋風玻璃破口湧入的風吹拂,面對如此驚險的情況,機師仍處變不驚的成功將飛機安全降落在跑道上,並順利滑行至停機坪,完成這趟驚險的飛行。機上的乘客也驚嚇表示,原本以為無法活著走出這架飛機,能成功著陸真是奇蹟。

影片中也可以聽到飛行員向乘客解釋,由於機場旁有垃圾掩埋場,因此吸引了數量驚人的禿鷹來到該地區。當地媒體也指責垃圾掩埋場有食腐猛禽,為飛往機場的飛機帶來許多風險。

