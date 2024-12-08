禿鷹撞破飛機屍掛駕駛艙 乘客憶：原以為活不了

巴西一隻禿鷹撞破飛機駕駛艙玻璃，血淋淋地掛在儀表板上。（圖擷取自Ｘ@MailOnline）

2024/12/08 23:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名飛行員的駕駛艙擋風玻璃在飛往亞馬遜州艾魯內佩市（Eirunepe）的途中，被一隻禿鷹撞穿後被迫緊急迫降。但奇蹟的是，飛行員和機上五名乘客都沒有因為這隻巨鳥而受傷，乘客事後餘悸猶存表示，「原本以為活不了」。

綜合外媒報導，這起事件發生於12月5日的巴西亞馬遜州，當時一架航班從恩維拉市（Envira）起飛，飛往巴西西部地區的艾魯內佩市。根據影片可以看到，這隻禿鷹屍體懸掛在飛機擋風玻璃左側的大洞中，血濺在玻璃上，儀表板上還有玻璃碎片。

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機師的頭髮不斷被擋風玻璃破口湧入的風吹拂，面對如此驚險的情況，機師仍處變不驚的成功將飛機安全降落在跑道上，並順利滑行至停機坪，完成這趟驚險的飛行。機上的乘客也驚嚇表示，原本以為無法活著走出這架飛機，能成功著陸真是奇蹟。

影片中也可以聽到飛行員向乘客解釋，由於機場旁有垃圾掩埋場，因此吸引了數量驚人的禿鷹來到該地區。當地媒體也指責垃圾掩埋場有食腐猛禽，為飛往機場的飛機帶來許多風險。

Incredible moment vulture crashes into plane cockpit, forcing pilot to perform emergency landing with the dead bird obscuring his view https://t.co/yIvOxmxqol pic.twitter.com/R97Ycc7bDO — Daily Mail Online （@MailOnline） December 6, 2024

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