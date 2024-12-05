全球百大旅遊城市出爐 巴黎連4年蟬聯第一

市場調查研究公司「歐睿國際」公布2024年全球百大旅遊城市，巴黎連續4年被評為全球最具吸引力城市。（法新社資料照）

2024/12/05 14:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部設於倫敦的市場調查研究公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布2024年全球百大旅遊城市，巴黎連續4年被評為全球最具吸引力城市；新加坡則首次入選前十，排名第九。

歐睿國際5日發布《全球百大旅遊城市》報告，公布在旅遊、永續發展和經濟表現等方面表現最優秀的全球城市排行榜。

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巴黎位居榜首，入境遊客超過1700萬人次。之後依序是馬德里、東京、羅馬、米蘭、紐約、阿姆斯特丹、雪梨。新加坡首次進入前十排行，新加坡之後的是巴塞隆那。

調查是通過對100個城市的55個不同指標進行比較，評估這些城市在6個關鍵領域的表現，並根據這些數據計算出每個城市的綜合吸引力得分。6個領域包括，經濟和商業表現、旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策和吸引力、衛生與安全，以及永續發展。

報告指出，歐洲領先其他地區，共有9個城市進入前20名；其次是亞太地區，有6個城市入選；其餘則是北美2個、中東和非洲1個、澳洲2個。

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