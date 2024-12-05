南韓動盪 分析：恐讓金正恩更狂妄採取更挑釁性行動

北韓中央通信社（KCNA，朝中社）發布照片顯示，今年6月俄羅斯總統普廷（右）在平壤駕駛一輛轎車與北韓領導人金正恩（左）會面。（朝中社）

2024/12/05 12:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在北韓派兵捲入烏克蘭戰爭之際，南韓總統尹錫悅的「閃電」戒嚴事件，進一步令東亞地緣政治和安全面臨前所未有的複雜局面。北韓問題專家指出，南韓政治動盪可能會讓北韓領導人金正恩更加狂妄，平壤或會採取更挑釁性行動。

美國之音報導，哈佛大學訪問學者、喬治布希美中關係基金會資深研究員李成賢（Seong-Hyon Lee）認為，「這次戒嚴事件突顯了南韓政治穩定性的脆弱性，而南韓一直被視為該地區政治體系最穩固的國家之一。」

尹錫悅日前在宣布戒嚴令時抨擊反對派為「親北韓」勢力，稱實施緊急戒嚴將剿滅「從北」（親北韓）勢力。 「為了保護自由南韓免受北韓共產主義勢力的威脅，並消除反國家分子……我特此宣布實施緊急戒嚴令。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）2日曾在訪問北京時警告說：「俄羅斯總統不僅透過對烏克蘭的戰爭破壞了我們的歐洲和平秩序，現在還透過北韓將亞洲拖入其中。」

日本共同社2日發表專訪，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）證實，烏克蘭部隊已消滅一些部署在俄羅斯西部、為莫斯科作戰的北韓士兵。澤倫斯基說，北韓士兵接受俄羅斯軍隊在實戰下的訓練，以獲得現代戰爭知識和最新技術。

澤倫斯基警告，「如果他們將此類技術帶回北韓，將對亞洲和其他地區產生巨大影響。」

上個月底，烏克蘭和俄羅斯國防部長分別訪問了南韓和北韓。在俄羅斯和北韓兩國誓言將進一步加深彼此軍事關係的同時，南韓媒體報導，烏克蘭請求武器出口大國之一的南韓提供武器支援，尹錫悅似乎對此持開放態度。

尹錫悅的立場在南韓引起很大爭論。批評人士認為，北韓派兵援俄無疑對歐洲和印太地區的安全都構成嚴重威脅，但這一事態並非直接針對南韓，南韓受到的影響主要是俄羅斯可能會向北韓提供軍事技術。

南韓《韓民族日報》在社論直指，在美國新政府即將就任的複雜形勢下，「不捲入其中才是保障『國家安全』」。

倫敦非營利智庫查塔姆研究所研究員豪厄爾表示，目前，在烏克蘭戰爭議題上，南韓的關鍵利益日益凸顯。他說，北韓正向俄羅斯派遣成千上萬的士兵，而且還可能更多。「我們不清楚俄羅斯向北韓提供了哪些支持，尤其是在軍事技術和先進導彈技術方面。」

他進一步指出，來自北韓的威脅正在加劇，「挑釁行為的敵意不斷升級」。

據報導，儘管金正恩虛張聲勢已不足為奇，但北韓問題專家李成賢認為，南韓的緊急戒嚴可能會讓金正恩更加狂妄。「北韓可能會將南韓的政治動盪、包括混亂的戒嚴令宣布後又迅速撤銷視為其民主體系不穩定或軟弱的跡象」，「這種看法可能會鼓勵平壤採取更具挑釁性的行動。」

報導引述前美國中情局南韓分局副局長說法，雖然南韓今年與北韓的緊張關係持續加劇，但沒有跡象表明尹錫悅宣布戒嚴的決定，是針對平壤任何迫在眉睫的軍事行動所做出的回應。「北韓政權不太可能利用南韓的動盪採取軍事行動，但可能會從中獲取宣傳上的勝利。」

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