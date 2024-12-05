為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法極右與左翼聯手 總理巴尼耶上任僅3個月就垮台

    法國國會今天通過對總理巴尼耶的不信任動議，使他領導的少數派聯合政府上任僅3個月便垮台。圖為巴尼耶在不信任投票後做出手勢。（法新社）

    法國國會今天通過對總理巴尼耶的不信任動議，使他領導的少數派聯合政府上任僅3個月便垮台。圖為巴尼耶在不信任投票後做出手勢。（法新社）

    2024/12/05 06:13

    首次上稿 04:30
    更新時間 06:13

    〔中央社〕法國國會今天通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議，使他領導的少數派聯合政府上任僅3個月便垮台，並使國內陷入更深的政治危機。

    路透社報導，法國極右派與左翼議員聯手，支持對巴尼耶及其政府的不信任動議，最終以331票過半數通過此案，預計巴尼耶很快就會向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。

    這是繼1962年戴高樂（Charles de Gaulle）擔任法國總統時，總理龐畢度（Georges Pompidou）因不信任投票下台以來首見。

    法國政局不穩已持續數月，源自馬克宏為阻止極右派勢力推進，提前在今年夏天舉行國會選舉，卻弄巧成拙未能產生決定性結果。

    馬克宏今年9月任命保守派的巴尼耶領導少數政府，此後朝野關係持續緊繃，最新預算案僵局使得政局更加不穩。

    根據法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對巴尼耶提出的預算案感到憤怒，希望巴尼耶政府下台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播