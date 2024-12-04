中國威脅俱增 紐西蘭國防軍司令：為可能的情況做好準備

紐西蘭最高將領、國防軍司令（CDF）空軍中將戴維斯（Tony Davies）。（擷取自紐西蘭國防部）

2024/12/04 17:56

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，紐西蘭最高將領、國防軍司令（CDF）空軍中將戴維斯（Tony Davies）表示，中國不斷增加在南太平洋的存在令人擔憂，並警告紐西蘭武裝部隊，須為任何可能發生的情況做好準備。

戴維斯3日在紐西蘭國會的一個委員會上表示：「我從未見過全世界或哪個地區處於這種狀態，這讓我感到擔憂。在某些時候，我們需要準備好做出決定，讓我們的水手、士兵和飛行員，為保護我們的利益而赴湯蹈火。」

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當索羅門群島在2022年初宣布與中國簽署安全協議時，紐西蘭、澳洲和美國都感到震驚。紐西蘭正在加深與志同道合的西方國家關係，但這樣做可能會增加與北京對抗的風險，中國是紐西蘭最大的貿易夥伴。

戴維斯指出：「我們已看到中國在太平洋、西南太平洋地區的存在大大增加。」今年10月下旬，中國派出了055型大型驅逐艦「咸陽」艦、052D型驅逐艦「南寧」艦，於太平洋島國萬那杜首都維拉港停靠補給。今年9月底，中國進行了一次洲際彈道飛彈測試，飛彈落在了法屬波利尼西亞附近。今年7月，中國海軍驅逐艦「淄博」艦參加東加王國海軍的50週年紀念活動。

戴維斯說：「就世界和我們印太地區面臨的挑戰而言，局勢正在升溫，這讓我擔心，也應該讓我擔心。除了睡覺的時間，我一整天都忙碌於此，以確保我們做好準備。」

紐西蘭政府計劃增加國防支出，汰換老舊的設備，並加深與傳統戰略夥伴的關係，這些合作夥伴都希望紐西蘭能有所作為。目前，紐西蘭的國防預算僅占國內生產毛額（GDP）的1%左右，但該國官員表示，需要將其提高到北約組織（NATO）規定成員國國防預算占GDP 2%的目標。

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