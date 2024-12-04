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    中國男子助北韓圖謀突襲南韓 美國揭軍事走私內幕

    從嫌犯手機中顯示的受限武器與軍規技術，以及從其住所中查獲的相關裝備。（圖擷取自美國司法部）

    從嫌犯手機中顯示的受限武器與軍規技術，以及從其住所中查獲的相關裝備。（圖擷取自美國司法部）

    2024/12/04 14:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部3日宣布，一名中國籍男子溫盛華（Shenghua Wen，譯音）因涉嫌非法協助北韓取得武器與軍事科技，計畫對南韓發動襲擊，被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。根據起訴書，溫盛華透過複雜的走私網絡，長期協助北韓收集受限的軍事裝備，案件揭露了國際軍事情報與科技走私的嚴峻挑戰。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，調查顯示，溫盛華自2012年以學生簽證入境美國後，逾期居留，並與北韓官方合作。司法部指控，他利用位於德州的出口公司，將武器、彈藥及其他軍事物資從洛杉磯地區秘密運往北韓，最近一次走私活動延續至2023年。他並坦承北韓政權曾支付給他200萬美元（約新台幣6503萬元），要求蒐集包括美軍軍服在內的物資，以便北韓軍方偽裝士兵，進行對南韓的突襲行動。

    聯邦執法人員在搜查溫盛華位於加州安大略的住所時，查獲多達5萬發子彈、尖端化學探測設備及反竊聽裝置。此外，FBI在其手機中發現大量與北韓共犯的通訊紀錄，其中包括武器及電子裝備的照片。

    洛杉磯FBI主管戴維斯（Akil Davis）指出：「此案不僅成功阻止北韓取得受限物資，更為美國及盟友提供了關鍵情報。」美國檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，若非執法人員及時干預，溫盛華的行動可能導致不可估量的後果。

    溫盛華若被判定違反《國際緊急經濟權力法》，最高可被判處20年徒刑。國土安全調查局（HSI）特別探員吉布森（Shawn Gibson）強調，這類技術與敏感裝備一旦落入敵對國家之手，後果不堪設想。

    目前，美國在南韓駐有數千名士兵，以維持區域安全與穩定。司法部強調，此案與當前南韓國內的政治動盪無直接關聯，但凸顯了國際軍事情報與科技輸送的複雜與挑戰性。

    洛杉磯聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）3日宣布，對一名涉嫌非法向北韓運送武器和彈藥的加州華人男子提出指控。（美聯社）

    洛杉磯聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）3日宣布，對一名涉嫌非法向北韓運送武器和彈藥的加州華人男子提出指控。（美聯社）

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