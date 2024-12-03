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    民調：中國民眾警惕俄羅斯、北韓 與日本合作意願減弱

    民調顯示，中國民眾對俄羅斯攻烏抱有警惕，傾向於重視國際合作的現狀。（歐新社資料照）

    民調顯示，中國民眾對俄羅斯攻烏抱有警惕，傾向於重視國際合作的現狀。（歐新社資料照）

    2024/12/03 14:03

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本NPO法人機構「言論NPO」與中共中央直屬事業單位「中國國際傳播集團」（CICG）2日公布聯合民調結果，顯示中國民眾對俄羅斯進攻烏克蘭以及北韓研發核武器抱有警惕，傾向於重視國際合作的現狀。與日本合作的意願則明顯減弱。

    《共同社》報導，中國受訪者中，認為俄羅斯「違反聯合國憲章及國際法」的比例，達41.3%，較去年增加了25個百分點。部分受訪者認為，中國比日本更加警惕俄羅斯。

    民調顯示，中國受訪者認為「東亞可能發生軍事衝突的地區」中，南海和朝鮮半島的比例上升。認為北韓研發核武器提高了核戰風險的比例，為14.7%，略有上升。儘管北京與俄羅斯、北韓保持友好關係，但輿論對兩國的不信任感似乎逐漸升溫。

    與此同時，關於感覺到軍事威脅的國家，中國受訪者選擇日美的比例大幅增加。逾8成以上的中國民眾認為，美中對立的責任在於美方；近6成認為需要加強國際合作。

    關於如何應對日益動盪的世界秩序，有52.4%的中國受訪者認為，中國應發揮領導力。此外，認為中日應建立嶄新合作關係的比例，僅26.9%，下降了22.3個百分點。

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