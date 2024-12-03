慘！中國男看網路影片驚見女友已婚 花錢養「兒子」卻早就被墮掉

中國男子和小11歲的女友交往後，陸續生下女兒、兒子，但男子透過網路影片得知女友已和他人結婚，不僅女兒不是自己的，兒子也早就被墮掉。中國情侶示意圖（歐新社）

2024/12/03 10:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太綠了！中國江蘇省淮安市男子阿強（化名），2014年在網路上認識小他11歲的女子阿芳（化名），2人交往後阿芳於2017年生下女兒、2018年生下兒子，但阿強2019年在滑網路影片時，赫然看到阿芳已和他人結婚，這才發現女兒不是自己的、一直轉錢給阿芳養的兒子也早就被墮掉了，經提告後阿芳如今終於被判刑。

中國微博消息顯示，阿芳2014年和阿強交往時，在江蘇揚州市還有個同居男友，但不僅一直向阿強隱瞞，還營造出自己家世很好、有多處房地產的假象，2人通常都是等阿強出差回來時才碰面，約會地點也都是在阿芳訂的飯店房間。

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2017年，阿強出差時接到阿芳來電，指稱女兒已經出生，至於和2人上床時間對不上的狀況，阿芳解釋這是因為自己有結石問題，用藥物催產後讓女兒提早3個月出生，但這其實是同居男友讓阿芳懷上的。

不過，被瞞在鼓裡的阿強以為女兒是自己親生的，更加努力工作賺錢，阿芳這時感到同居男友經濟太差了比不上阿強，就將同居男友甩了，沒想到阿芳在2017年11月，發現自己似乎有子宮外孕，但分不清孩子是誰的，後來就做了流產手術。

不過，阿芳利用阿強經常到外地談業務的情況，於2018年8月謊稱生下了兒子，並找來朋友小孩的照片讓阿強上當，以為自己是兒女雙全，不斷提供金錢支持。

到了2019年，阿芳又認識另名男子並和對方結婚，阿強滑到影片才驚覺女友已成為別人的妻子，想找人問個清楚時，赫然發現阿芳和新婚夫已購買「愛的小窩」歡喜入住，而這間婚房的頭期款裡，有22萬人民幣（約新台幣98.4萬元）都是阿強轉給阿芳的錢。

為了避免阿強討錢，阿芳趕緊甩開新婚丈夫直接離婚，轉而和阿強結婚，但阿強多次想要拿到兒女出生證明，看到阿芳屢屢拒絕後感到狀況不對，要帶小孩去做親子鑑定時，阿芳才坦承女兒不是他的、兒子也已經被墮掉。

阿強在痛心之餘決定提告，阿芳因詐欺、重婚等罪嫌被判處6年有期徒刑、罰款13萬人民幣（約新台幣58.2萬元）。

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