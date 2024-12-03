全球最神秘鯨魚！科學家解剖完整鏟齒中喙鯨 探索深海巨獸之謎

這隻極為罕見的鏟齒中喙鯨（spade-toothed whale）屍體，7月4日出現在紐西蘭南島奧塔戈省（Otago）南部的海灘。（法新社）

2024/12/03 09:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年7月，一頭長達5米的雄性鏟齒中喙鯨（spade-toothed whale）屍體意外沖上紐西蘭南島海灘，為科學界帶來一場難得的研究機會。12月2日，科學家與毛利原住民共同在但尼丁（Dunedin）附近展開為期一週的解剖，旨在揭開牠們生活習性的面紗。

這種鯨魚是地球上最神秘的海洋哺乳動物之一，自1800年代以來，至今全球僅記錄7例。從未有人見過牠們的活體，牠們的數量、食性，甚至棲息地，對科學家來說，都是未解之謎。

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美聯社報導，紐西蘭保育部資深海洋科學顧問范赫爾登（Anton van Helden）表示表示，這是一次「非比尋常」的經歷。他指出，鏟齒中喙鯨隸屬喙鯨科，因深潛能力極強，鮮少現身海面，長期以來一直是科學界的謎團。透過這次解剖，研究團隊希望更深入了解牠們的食性、發聲方式以及可能的寄生蟲種類。

這項研究不僅具科學意義，也深具文化價值。對毛利人來說，鯨魚是珍貴的「taonga」，代表著祖先的靈魂。參與解剖的毛利部落成員圖邁‧卡西迪（Tumai Cassidy）表示，他們將這條鯨魚視為海洋之神的禮物，並在整個過程中遵循傳統習俗，表達對自然的敬意。

科學家推測，鏟齒中喙鯨可能棲息於南太平洋深海區域。牠們獨特的生理構造使其能夠潛入數千公尺的深海，這也解釋了為何牠們如此罕見。這次解剖所獲得的數據將有助於科學家更準確地重建牠們的生活樣貌，並為未來的海洋保育工作提供重要參考。

科學家在紐西蘭研究一隻罕見的鏟齒中喙鯨，隨後將進行解剖。（美聯社）

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