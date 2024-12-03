超越日本！南韓4軍企銷售額躋身全球百強 增長率全球第二

南韓去年有4家軍工企業銷售額躋身全球百強，總銷售額增長率更排名全球第二。圖為韓華集團廠房。（法新社資料照）

2024/12/03 10:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2日發布報告，顯示南韓去年有4家軍工企業銷售額躋身全球百強，總銷售額增長率更排名全球第二。

據《韓聯社》報導，韓華集團（Hanwha）、南韓航空宇宙產業公司（KAI）、LIG NEX1、現代羅特姆（Hyundai Rotem）去年登上全球軍工企業銷售額百強榜，銷售額共計110億美元（約新台幣3590億元），較去年同期增加39%。

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其中，韓華較去年上升18位，排名第24；航空宇宙產業公司排名第56位；LIG NEX1排名第76位；現代羅特姆則排名第87位。

值得一提的是，躋身全球軍工企業銷售額百強榜的俄羅斯企業總銷售額，較去年同期增加40%，增幅排名第一，南韓則排名第二。日本有5家軍工企業登上該榜，但總銷售額為100億美元（約新台幣3265億元），不及南韓。

SIPRI的報告指出，韓日武器出口激增，反映區域威脅加劇促進軍備增強的背景。與此同時，南韓企業致力以俄烏戰爭為跳板，提升在歐洲乃至全球武器市場的佔有率。在全球百大軍工企業中，南韓企業的市占率為1.7%，與德國並列第8。

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